Si è conclusa a lieto fine la brutta avventura in cui era incappato ieri l'artista Marco Carta, il quale era stato accusato di furto aggravato alla Rinascente di Milano. L'artista, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato fermato all'uscita dell'attività commerciale con ben sei magliette che insieme avevano un valore di 1.200 euro. Per questo gli erano stati assegnati gli arresti domiciliari, ma questa mattina si è svolto il processo per direttissima nei confronti del cantante: Carta è stato riconosciuto totalmente estraneo ai fatti.

Infatti, da quanto si apprende, il furto non sarebbe stato compiuto da lui in persona, ma da altri soggetti. La brutta vicenda che ha visto protagonista Marco è immediatamente diventata virale sui social network, tanto che in poche ore è entrata nei trend topic della giornata.

L'artista: 'Non sono stato io'

Davanti ai giudici del Tribunale di Milano l'artista, accompagnato dal suo legale Ciro Simone Giordano, ha detto sin da subito che lui con quel furto non c'entrava nulla.

Milano, non convalidati gli arresti domiciliari a Marco Carta

Insieme a lui, ricordiamo, è stata fermata anche una donna di 53 anni. L'avvocato ha ribadito che Carta è una bravissima persona, e non si sarebbe mai sognato di rubare delle magliette da un magazzino come la Rinascente. La merce sottratta sarebbe stata consegnata nuovamente ai legittimi proprietari. Dopo aver letto il verdetto, la corte ha stabilito che Marco non c'entra nulla con quanto successo ieri sera, e per questo ogni misura cautelare a suo carico è decaduta: il cantante è libero, per lui non ci sarà nessuna accusa, ne di carattere amministrativo, ma neanche penale.

Lo stesso artista all'uscita del Tribunale ha tirato un sospiro di sollievo, e ha ribadito di essere contento di dire a gran voce che non è lui l'autore del furto. Certo, la notizia ha comunque spiazzato i fan, anzi alcuni di loro pensavano che addirittura si trattasse di una fake news creata ad arte, ma purtroppo si trattava di una notizia assolutamente vera che poi, per fortuna, si è rivelata diversa da quanto si era appreso inizialmente.

Cantante divenuto famoso con il talent Amici

Marco Carta divenne famoso con il talent "Amici", condotto sulle reti Mediaset da Maria De Filippi.

La sua bravura lo ha portato fino al Festival di Sanremo, dove nel 2009 si piazzò al primo posto con il suo brano "La forza mia", la quale canzone rimase per molte settimane in cima alle classifiche. Con il tempo Marco ha conquistato il cuore di tante persone, soprattutto delle teenager. Adesso l'artista potrà concentrarsi sul lancio del suo nuovo brano "Bagagli leggeri". Ieri, poco prima dell'arresto, ha pubblicato una storia su Instagram. Adesso i fan si attendono che il cantante dica la sua su questa assurda vicenda: 'A breve farò chiarezza sui miei canali social' ha dichiarato l'artista.