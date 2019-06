Tragedia in Spagna, il mondo del calcio piange l'ex calciatore del Siviglia e della nazionale spagnola, il 35enne Josè Antonio Reyes. L'ex giocatore tra le altri, anche di Arsenal, Benfica, Real Madrid e Atletico Madrid ha perso la vita in un incidente stradale a Utera, sua città natale.

Attualmente, il calciatore iberico giocava in Segundo division nell'Estremadura. Al momento non è ancora chiara la dinamica del terribile incidente. A confermare l'accaduto e dare la triste notizia, il club andaluso del Siviglia sui suoi profili ufficiali.

La squadra dell'Andalusia lo fece esordire all'età di 16 anni.

La notizia ha letteralmente scosso il mondo del calcio e lo sport in generale. Dal direttore sportivo del Siviglia, Monchi fino a calciatori come Aguero e tanti club stanno esprimendo in questo ore il loro cordoglio con un messaggio sui social.

Sicuramente, tra i più colpiti per la terribile tragedia, l'allenatore francese Arsene Wenger, suo tecnico ai tempi dell'Arsenal. Queste le sue parole: "Sono devastato nell'apprendere questa terribile notizia su Josè.

È morto José Antonio Reyes: aveva 35 anni

Alla famiglia e a tutti i suoi amici, il cordoglio più grande, da parte della famiglia dell'Arsenal. Rimarrai sempre nei nostri cuori". Parole davvero toccanti per l'ex tecnico del club londinese.

Questa sera in occasione della finale di Champions League che si disputerà al Wanda Metropolitano di Madrid, tra Liverpool e Tottenham, verrà osservato un minuto di silenzio per lo sfortunato 35enne morto in un incidente stradale.

La carriera di Antonio Reyes

Il calciatore spagnolo era soprannominato "La Perla di Utrera" e ha militato nella Liga spagnola tra il 1999 e il 2018.

Il 35enne ha indossato le maglie oltre che del Siviglia, anche delle due squadre di Madrid. Poi tra il 2004 e il 2006 ha avuto una parentesi a Londra con i Gunners ed è risultato il primo calciatore spagnolo a vincere la Premier League. Successivamente, nella stagione 2008/2009 si è trasferito in Portogallo nel Benfica.

Un anno fa poi Reyes ha vestito la maglia di un club della seconda divisione cinese ed era da poco rientrato in Spagna, accasandosi in Segunda division con l'Extremadura.

Nella sua carriera da professionista ha realizzato 93 gol con squadre di club. Invece, con la nazionale spagnola ha firmato 3 reti con la maglia dell'under 21 e 4 con la nazionale maggiore.

In carriera ha portato a casa molti trofei, tra cui una Liga con il Real Madrid, una Premier, una Community Shield e un Fa Cup con i Gunners. Invece, in Portogallo ha vinto la coppa di lega portoghese.

A livello internazionale, i suoi successi più prestigiosi li ha ottenuti con i Colchoneros e con il Siviglia, conquistando quattro Europa League e una Supercoppa Uefa.

Inoltre, vanta insieme a Gameiro, Vitolo e Beto il record di vittorie in Europa League.