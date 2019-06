Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dove un bambino di 8 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato dal sesto piano di una palazzina sita in via dei Mille.

Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che il piccolo fosse anche affetto da una forma di autismo, e questa mattina era stato fuori in compagnia della madre. Il dramma si è verificato proprio al loro rientro.

La madre del bambino si trova attualmente sotto choc, l'infante è stato trasportato immediatamente in ospedale con un'ambulanza, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto è spirato poco dopo.

A dare l'allarme i passanti

Secondo quanto riferiscono i media, pare che a dare l'allarme siano stati dei passanti, che attoniti hanno assistito alla scena. I soccorritori sono giunti nell'immediatezza dei fatti sul luogo del fatto di cronaca, e la situazione era già grave di per sé.

Purtroppo le ferite riportate dal bimbo nella caduta erano veramente serie: lo stesso ha fatto un volo di una decina di metri, finendo rovinosamente sull'asfalto sottostante. Il piccolo viveva con la famiglia. Le indagini adesso sono in mano ai carabinieri, che dovranno ricostruire quanto accaduto questa mattina in quella palazzina di via dei Mille.

La vicenda ha destato sconcerto in tutta la cittadina e nell'intera provincia di Alessandria. Purtroppo non è sicuramente il primo caso del genere che capita nel nostro Paese.

Con il passare delle ore potranno sicuramente emergere ulteriori particolari, anche perché al momento le notizie sono ancora frammentarie. Quel che è certo è che si è trattato, purtroppo, di una tragica fatalità, che nessuno poteva assolutamente prevedere.

A Parigi un caso simile la scorsa settimana

Quanto avvenuto oggi a Novi Ligure ricorda l'episodio che si è verificato circa una settimana fa a Parigi, in Francia, quando un bambino di soli due anni si era arrampicato sulla finestra di casa ed era precipitato dal nono piano di una palazzina.

In quel caso l'infante è stato però "miracolato", in quanto è caduto su alcune siepi, che hanno attutito il violento colpo una volta che il corpo del bimbo è arrivato a terra. Il volo fu di una trentina di metri, un'altezza sufficiente a far morire sul colpo una persona una volta che questa tocca il suolo: ma in quel caso il piccolo Adam è riuscito a salvarsi.

Purtroppo, invece, per il piccolo di Novi Ligure non è andata bene. La notizia ha davvero colpito tutti quanti, anche perché non capita tutti i giorni che un bimbo di quell'età precipiti da un palazzo.

Adesso sarà la magistratura a chiarire il tutto e a ricercare eventuali responsabilità.