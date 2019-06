Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un'autovettura in Calabria, precisamante ad Acquappesa, in provincia di Cosenza, mentre stava attraversando la strada per andare ad un festa di compleanno di un amico. L'auto lo ha colpito in pieno facendolo sbalzare a diversi metri di distanza dall'impatto. Sul posto si sono recati in modo celere i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane e successivamente l'hanno trasferito in ospedale a Cosenza.

Le sue condizioni di salute al momento sarebbero molto gravi e il ragazzo starebbe infatti lottando tra la vita e la morte. Le forze dell'ordine che si sono recate sul luogo hanno condotto tutte le indagini utili per riuscire a ricostruire al meglio la dinamica di quanto è accaduto.

Calabria, giovane viene travolto da un'autovettura: è in fin di vita

Calabria, giovane travolto da un'auto. (foto di repertorio)

L'incidente si è verificato nel cosentino, nel comune di Acquappesa, nelle vicinanze dell'hotel Parco delle Rose dove si teneva la festa di compleanno. Dalle ultime notizie che ci giungono, il ragazzo, che era residente nel comune di Paola, era stato accompagnato alla festa dal padre. Quando ha cercato di attraversare la strada, però, un'autovettura di grossa cilindrata lo ha travolto sbalzandolo a diversi metri di distanza dall'impatto, facendolo poi precipitare rovinosamente sull'asfalto.

All'interno del locale gli amici avevano già iniziato i festeggiamenti, ma appena hanno sentito le urla strazianti provenire dall'esterno sono usciti e si sono trovati davanti una scena drammatica.

Sul posto si sono quindi recati tempestivamente i sanitari del 118 che hanno tentato di fare il possibile per prestargli le prime cure direttamente sul luogo dell'incidente. Dopo averlo stabilizzato, l'hanno trasportato in codice rosso, tramite l'ambulanza, presso l'ospedale Annunziata di Cosenza, dove è stato immediatamente ricoverato.

I medici hanno reso noto che le sue condizioni di salute sono critiche e al momento sta lottando tra la vita e la morte.

Sul luogo dello scontro si sono recate anche le forze dell'ordine che hanno iniziato a condurre tutte le indagini e ad effettuare i rilievi del caso. Le forze dell'ordine cercare di ricostruire al meglio la dinamica dello scontro. Anche se probabilmente alla base di quanto accaduto ci sarebbe la scarsa illuminazione presente su quel tratto di strada. Gli inquirenti dovranno quindi ricostruire la dimanica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.