Si è sfiorata la tragedia negli Stati Uniti, precisamente nello stato del North Carolina, dove negli scorsi giorni una ragazza di 17 anni, Paige Winter, questo il suo nome, è stata attaccata da un grosso squalo mentre stava nuotando tranquillamente in acqua. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, tutto è accaduto in pochi, concitati istanti. L'animale ha attaccato all'improvviso, prendendo la ragazza per le gambe e trascinandola giù. La scena che si è presentata ai bagnanti che si trovavano sul luogo del fatto di cronaca deve essere stata davvero terribile.

Pubblicità

Pubblicità

Sulla spiaggia si è scatenata la fuga, e la gente urlava in preda alla disperazione, soprattutto pensando alla sorte di quella giovanissima donna attaccata. Ma è stato proprio il padre a salvarle la vita.

Animale preso a pugni

Fortunatamente in spiaggia con la ragazza c'era suo padre. L'uomo non ha perso tempo, e si è gettato in acqua anche lui, avvicinandosi all'animale e prendendolo a pugni. Una volta aggredito lo squalo ha mollato la presa, e la giovane è stata quindi trascinata sulla battigia.

Usa, ragazza 17enne attaccata da uno squalo: il padre la salva prendendo a pugni l'animale

Immediatamente sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato d'urgenza la ragazza presso il Vidant Medical Center di Greenville, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La giovane aveva subito profonde lacerazioni per via dei violenti morsi dell'animale. I medici non hanno avuto altra scelta e per salvare la vita alla 17enne le hanno dovuto amputare una gamba all'altezza del ginocchio.

Insieme all'arto in questione i sanitari le hanno amputato anche alcune dita della mano.

Pubblicità

Paige è una grande sostenitrice degli animali, in particolare di quelli del mondo marino, come appunto gli squali, e questo incidente non le farà cambiare assolutamente idea. Poteva seriamente rimetterci la vita, ma la ragazza è una convinta animalista, così fanno sapere dall'ospedale statunitense. Un testimone ha raccontato alla stampa locale che quando hanno visto la ragazza arrancare sulla spiaggia, tutti hanno capito che fosse successo qualcosa di grave, e i bagnanti sono stati fatti uscire immediatamente dall'acqua.

Campagna di fondi per aiutare la famiglia

Adesso sulla piattaforma di crowfounding, Go Found Me, è stata promossa una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Paige Winter. La sua storia ha commosso davvero tutto il mondo, e in poco tempo si è raccolto quasi tutto il denaro necessario perché la ragazza continui le sue cure. Una vicenda sicuramente a lieto fine questa che arriva dagli States. Purtroppo non è il primo attacco di squalo che si verifica nel mondo, e probabilmente non sarà neanche l'ultimo.

Pubblicità

Ogni anno molte persone vengono assalite da questi animali: in diversi casi, purtroppo, l'esito è tragico.