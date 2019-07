In queste ore il New York Daily News, sulle sue pagine, ha battuto una notizia che sta già facendo il giro del mondo, e coinvolge da vicino anche il nostro Paese. Infatti Amanda Knox, e il suo fidanzato, Christopher Robinson, stanno lanciando una campagna di raccolta fondi per poter finanziare in questo modo il loro matrimonio. Secondo quanto riporta il quotidiano italiano Repubblica, che cita fonti statunitensi, la coppia avrebbe speso tutti i suoi risparmi nell'ultimo viaggio che hanno fatto proprio in Italia.

Come si ricorderà, la giovane Amanda è stata assolta dalla pesantissima accusa di omicidio: lei infatti era accusata di aver partecipato al delitto che vide vittima Meredith Kercher, quest'ultimo compiuto l'1 novembre del 2007 a Perugia. La vittima era una studentessa inglese, che si trovava nel nostro Paese per il progetto Erasmus.

Il Festival della Giustizia penale

Proprio per questo Amanda, qualche mese fa, ha partecipato al Festival della Giustizia penale, che si è tenuto a Modena.

Proprio qui la ragazza ha parlato della sua esperienza. Dobbiamo precisare, questo per dovere di cronaca, che la Knox si è sempre proclamata innocente, e da subito agli inquirenti ha chiarito che lei fosse estranea ai fatti accaduti in quell'abitazione perugina. Ad invitare Amanda alla kermesse italiana è stato l'Italy Innocente Project. La giovane ha quindi informato la stampa che, i soldi che avevano messo da parte per il loro matrimonio, li hanno investiti in questo importante viaggio.

La ragazza non tornava da tantissimi anni nel nostro Paese. Al Festival modenese la Knox ha usato parole pesanti nei confronti dei media italiani e della stessa macchina della giustizia. "Per tutti ero una psicopatica" - così ha tuonato la giovane statunitense. Da quei brutti momenti Amanda adesso sembra che si sia ripresa del tutto, ma di certo non potrà dimenticare quello che le è successo. Quel fatto di cronaca fece parlare davvero tutto il mondo, anche per le modalità con cui fu compiuto il delitto: per l'azione criminosa, come si ricorderà, fu condannato in via definitiva il cittadino ivoriano Rudy Guede "in concorso con ignoti".

In regalo la copia del loro libro di poesie

A chi effettuerà una donazione la coppia promette che regalerà una copia, autografata, del loro libro di poesie d'amore che hanno scritto a quattro mani, The Cardio Tesseract. Il sito ufficiale della coppia, dove è appunto apparsa per prima la notizia della raccolta fondi, ha come sfondo l'immagine di una galassia. Servirebbero almeno 10.000 dollari per organizzare la "festa più bella di sempre" - ha dichiarato la coppia.

Al Festival della Giustizia penale, Amanda ha anche informato che Guede, quella sera del delitto, entrò a casa come se fosse stato un ladro.