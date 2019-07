Si è sfiorata la tragedia questa notte a Noicattaro, piccolo comune alle porte di Bari, dove un vasto incendio ha distrutto un'abitazione situata in via De Rossi. All'interno c'era una coppia di coniugi 58enni, insieme al loro figlio di 33 anni e ad un nipote 24enne. Fortunatamente tutti si sono salvati, il capofamiglia è riuscito a sfuggire alle fiamme gettandosi dal balcone: l'uomo ha fatto un volo di circa tre metri, rimanendo ferito in maniera non grave.

Gli altri tre membri della famiglia sono invece riusciti a fuggire tramite le terrazze delle palazzine adiacenti. L'incendio si è ben presto propagato ad un locale sottostante l'edificio, dove si trovavano numerosi detersivi e materiale plastico. Tali prodotti sono esclusivamente legati alla professione di venditori ambulanti esercitata dagli occupanti.

Distrutto anche un furgone

Le fiamme erano davvero alte e hanno distrutto anche un furgone. Il mezzo si trovava parcheggiato proprio davanti l'abitazione che ha preso fuoco.

Al momento sono tutte da chiarire le cause dell'incendio, che ha ovviamente destato preoccupazione tra gli abitanti della cittadina barese. Gli stessi ieri notte si sono riversati per strada e sono stati i primi ad avvisare i soccorritori. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per ore: secondo quanto riferisce Repubblica, questa mattina presto dalla casa usciva ancora del fumo. Il tutto si è verificato proprio nei pressi del centro storico di Noicattaro.

Sul posto stanotte sono giunti anche i carabinieri della locale stazione, i quali hanno già cominciato le indagini sul caso. Non si esclude che a breve possano esserci aggiornamenti sull'incendio di via De Rossi.

Tanta paura a Noicattaro

Nel centro di Noicattaro questa notte gli abitanti hanno avuto davvero paura. Non capita infatti tutti i giorni che un rogo di queste proporzioni devasti un appartamento occupato da una famiglia. Non è ovviamente il primo caso del genere che capita.

A breve dovrebbe anche cominciare la conta dei danni, che sicuramente saranno ingenti visto che il fuoco ha letteralmente distrutto tutto. L'incendio comunque non si è propagato agli edifici vicini e non ha interessato altre persone. Come detto in precedenza, tutti si sono salvati questa è sicuramente una bella notizia. Vista l'ampiezza dell'incendio le cose sarebbero potute andare davvero in maniera diversa: tutto è accaduto in pochi minuti, prima le fiamme, poi il fumo hanno avvolto l'edificio in pochissimi secondi.

Nelle foto pubblicate dalla stampa locale si vede chiaramente il locale sottostante l'abitazione completamente incendiato.