"Ho fatto solo quello che dovevo": queste le parole improntate a modestia del 37enne nuotatore pesarese Filippo Magnini. Il due volte campione del mondo dei cento stile libero, domenica scorsa ha salvato un bagnante in seria difficoltà raggiungendolo con le sue poderose e proverbiali bracciate e battendo sul tempo un gommone che si accingeva a salvarlo. L'episodio è avvenuto nelle acque di Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari, nella parte meridionale della rinomata isola. Il nuotatore si trovava in spiaggia con la fidanzata, la showgirl sarda, sua coetanea, Giorgia Palmas.

Il salvataggio fatto da Magnini

Intorno alle 15:15 di domenica scorsa, Magnini era in spiaggia con la sua compagna, l'ex velina, oggi conduttrice tv, Giorgia Palmas. Il nuotatore ha visto un bagnante in pericolo di affogare: nel tentativo di recuperare un cigno gonfiabile che era stato trascinato al largo dalla corrente, l'uomo aveva avuto un malore e non riusciva a tenersi a galla.

Alcuni amici del turista hanno cominciato ad urlare e sbracciarsi per segnalare l'amico in difficoltà ai bagnini del Lido Tamatete.

Mentre gli assistenti bagnanti si stavano dirigendo a mare a bordo di un gommone, il nuotatore con uno scatto li ha anticipati raggiungendo alla svelta l'uomo che si era spaventato ed aveva bevuto un po' d'acqua. Dopo aver visto che l'uomo soccorso non riusciva neanche a parlare e gli mancavano le forze, essendo difficile caricarlo su un gommone, Magnini l'ha adagiato su un materassino matrimoniale di altri bagnanti trasformato in barella galleggiante, per poi portarlo a riva.

Lì c'era ad attenderlo un medico che gli ha applicato la mascherina per l’ossigeno in attesa dell'ambulanza che lo ha portato in ospedale.

A riferire l'episodio che si è concluso con il lieto fine è stato Marco Bencivenga, direttore del quotidiano La Provincia di Cremona che si trovava sul posto in vacanza. Intanto il nuotatore e la compagna, dopo aver verificato che il turista stava meglio, sono tornati al loro ombrellone. Ad amici e parenti del salvato che sono andati a ringraziarlo, il nuotatore ha detto di aver solo fatto il suo dovere.

"Ho fatto quello che mi sono sentito di fare, cioè nuotare più veloce che potevo per prenderlo in tempo e salvarlo. L’importante è che adesso il bagnante sia salvo".

Magnini e Palmas, presto le nozze in una spiaggia sarda

A soli 20 anni, nel 2002, Filippo Magnini è salito sul podio dei campionati italiani. Nella sua carriera ha raggiunto traguardi incredibili: medaglia di bronzo olimpica, due volte campione del mondo dei cento stile libero, diciassette ori europei.

Dopo il salvataggio che non ha voluto celebrare rifiutando di indossare i panni dell'eroe, il nuotatore campione del mondo sta proseguendo le vacanze in Sardegna, terra d'origine della sua compagna. Fidanzati da oltre un anno dopo essersi conosciuti a una cena a Milano, i due sono così affiatati che desiderano sposarsi proprio su una spiaggia sarda e lo hanno annunciato a giugno al settimanale Chi. Entrambi hanno alle spalle due storie molto lunghe: lei con il conduttore televisivo Vittorio Brumotti, lui con la nuotatrice Federica Pellegrini.

Prima di sposarsi, però devono attendere la fine dell’inchiesta della procura anti-doping che ha chiesto per Magnini otto anni di squalifica. Il 6 novembre 2018, infatti, il nuotatore è stato squalificato. Ma la sua compagna lo discolpa: "Io difendo il mio compagno, in primis come uomo, e poi come atleta che ha reso grande l’Italia. Quindi prima superiamo questa battaglia e poi ci sposiamo". Lui le fa eco: "Giorgia e io siamo predestinati a stare insieme e poi penso che nelle difficoltà l’unione si rafforzi. Per fortuna ho lei accanto e superata questa bufera, penseremo alle nozze”.