Una bruttissima tragedia si è verificata ieri sul litorale di Manfredonia, nel foggiano, dove una donna di 70 anni, di professione farmacista, è stata trovata annegata in mare non lontano dal castello medioevale della cittadina dauna. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, pare che la donna si sia recata in spiaggia per fare un bagno, quando all'improvviso qualcosa è andato decisamente storto. Molto probabilmente l'anziana professionista avrebbe avuto un malore e non è riuscita a tornare a riva. Il corpo esanime della signora è stato trovato da alcuni bagnanti, che hanno dato immediatamente l'allarme.

Sul posto i soccorritori

Immediatamente sul luogo del fatto di cronaca si sono recati i soccorritori con un'ambulanza del 118. Gli stessi, una volta arrivati, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della signora, seppur quest'ultima sia stata soccorsa in maniera tempestiva. Ovviamente sono tutte da accertare le cause dell'annegamento. Sulla spiaggia dove è stato trovato il corpo esanime della vittima si sono recati anche gli agenti della Guardia Costiera, i quali hanno proceduto ai rilievi del caso.

Il dramma ha ovviamente sconvolto i bagnanti che hanno ritrovato la donna. Non è il primo episodio del genere che capita. Sempre più spesso, purtroppo, si sentono notizie di gente che, per un motivo o per un altro, annega in mare. Proprio nella serata di ieri la provincia di Foggia è stata sconvolta da un'altra tragedia: infatti, come riportava anche questa testata in un precedente articolo, una giovane ragazza di 24 anni è deceduta in seguito ad un incidente stradale.

La giovane è finita nel canale del porticciolo di Foce Varano, non lontano da marina di Ischitella, centro che fa parte del Parco Nazionale del Gargano. La vittima, anche in questo caso, è morta annegata.

Morta in mare: indagini in corso

Tornando a quanto successo ieri a Manfredonia, al momento sono ancora in corso le indagini degli inquirenti, i quali vogliono vederci chiaro sulle cause dell'annegamento della signora. In questi giorni le temperature in Puglia sono davvero roventi, e moltissime persone non resistono a raggiungere le spiagge e a tuffarsi in mare.

La scorsa settimana una sorte simile è toccata ad un turista tedesco che si trovava a Brindisi in vacanza. Lo stesso, originario di Berlino, si trovava in compagnia di un amico quando ha deciso di buttarsi in tempesta. Le forti onde in quell'occasione impedirono alla vittima di tornare a riva: il giovane annegò sotto gli occhi attoniti del suo amico e dei numerosi bagnanti, che hanno anche rischiato la vita per poterlo estrarre fuori dall'acqua.