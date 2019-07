Un bruttissimo incidente stradale si è verificato la notte scorsa, intorno alle ore 2:00, a Copertino, nel leccese. Secondo quanto riporta la stampa locale, un giovane 27enne del posto, Giulio Miccoli, avrebbe perso il controllo della sua automobile e si sarebbe ribaltato sulla carreggiata, precisamente in via Vicinale Tumi. La carambola del veicolo ha fatto sì che il giovane rimanesse ferito in maniera comunque grave: al momento si trova ricoverato in rianimazione presso l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce e la sua prognosi resta, al momento, strettamente riservata. Non dovrebbe comunque essere in pericolo di vita.

La dinamica del sinistro

Miccoli, al momento dello schianto, si trovava da solo nella vettura, per cui non ci sono altre persone coinvolte, né altri mezzi. Tutto è successo in pochi istanti: il 27enne ha sbandato violentemente, poi il veicolo ha colpito un muro di recinzione posto al lato della carreggiata, e si è quindi ribaltato su un fianco.

Fortunatamente un automobilista di passaggio ha assistito alla scena e ha immediatamente prestato i primi soccorsi allo sfortunato ragazzo.

Subito dopo la vittima è stata caricata a bordo di un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato in codice rosso al nosocomio leccese. Appena arrivato, i sanitari lo hanno sottoposto a tutti gli esami del caso, riscontrando lesioni di una certa gravità. Inoltre, come spesso si fa in questi casi, il giovane è stato sottoposto ai relativi esami tossicologici: il risultato è stato negativo. Proprio per questo si sospetta che il giovane, vista la tarda ora, abbia avuto forse un colpo di sonno, il quale potrebbe essere il principale responsabile del sinistro.

Indagini in corso

I militari della stazione di Gallipoli, insieme a quelli del comando di Galatina, hanno cominciato le indagini per chiarire l'esatta dinamica del sinistro, tutt'ora in fase di accertamento.

Quanto successo questa notte a Copertino non è il primo incidente stradale che si verifica nel territorio salentino in questi giorni: infatti, come si ricorderà, proprio ieri mattina la città di Gallipoli è stata scossa da una terribile tragedia.

Sulla statale 101, una giovane madre poco più che 30enne, Barbara Fiore, intorno alle ore 7:00 del mattino, ha perso il controllo della sua vettura, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. La donna non ce l'ha fatta, ed è morta praticamente sul colpo: lascia due figli piccoli. La giovane signora ieri mattina era uscita come faceva ogni giorno, e si stava recando sul posto di lavoro, un noto bar del centro della "Città Bella".

I suoi bambini erano rimasti a casa dei nonni.