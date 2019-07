Aveva un'età compresa tra i 32 e i 33 anni Barbara Fiore, la donna che questa mattina intorno alle ore 7:00 ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a Gallipoli, nel leccese. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che la donna si stesse recando al lavoro, precisamente in un noto bar della città. All'improvviso, per cause ancora tutte da accertare, la vettura sulla quale viaggiava, una Hyundai ix35, è andata completamente fuori controllo, uscendo fuori strada e ribaltandosi in un campo adiacente alla statale 101.

Nel violento impatto la poveretta è stata sbalzata dall'abitacolo, e quando i soccorsi sono arrivati, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, si sono trovati davanti una scena assurda. Da questa mattina il maltempo è tornato a farsi sentire su tutta la Puglia, e anche nel Salento, per cui la donna è stata trovata ormai senza vita in mezzo al fango e all'erba incolta.

Era quasi arrivata

Barbara stamane era quasi arrivata nel centro storico della "Città Bella", ma purtroppo al bar non c'è mai arrivata.

La tragedia si è verificata poco prima dello svincolo per lido Conchiglie, da lì poi la strada è quasi dritta fino al centro di Gallipoli. L'auto, secondo quanto riporta la testata giornalistica online Lecce Prima, ha colpito violentemente il guard-rail, e subito dopo l'impatto si è ribaltata nel campo vicino. Sul posto, oltre ai soccorsi, si sono recati anche i carabinieri del Norm gallipolino, con in testa il capitano Francesco Battaglia.

La vettura inoltre si sarebbe trovata in una posizione pericolosa, in bilico su uno sportello, e per questo i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la stessa. La macchina si è fermata ad una trentina di metri dalla carreggiata.

Lascia due bambini

La donna, che era separata da diverso tempo, lascia due bambini. Infatti, quello che i soccorritori temevano, è che gli infanti potessero trovarsi con lei all'interno della Hyundai.

Fortunatamente gli stessi si trovavano a casa dei nonni: a loro infatti Barbara affidava la custodia dei figli quando andava al lavoro. La notizia del dramma si è immediatamente diffusa in tutta Gallipoli, destando sconcerto tra gli abitanti del posto. Le cause del sinistro molto probabilmente sono da ricercare nelle condizioni meteo avverse, che ormai da questa mattina all'alba imperversano sulla zona: i rilievi dei carabinieri e le relative indagini permetteranno di avere sicuramente un quadro più chiaro di quanto avvenuto.

Chi è intervenuto sulla scena si è prodigato ovviamente di dare la tristissima notizia alla famiglia, rimasta anch'essa sotto choc per quanto avvenuto sulla statale 101.