È morto Raffaele Pisu. Il popolare attore e personaggio televisivo aveva 94 anni e soffriva da tempo di una malattia. Il noto comico era ricoverato all'hospice di Castel San Pietro Terme (Bologna) e si è spento oggi, 31 luglio.

Il commosso saluto del figlio sui social

Antonio Pisu, regista e figlio del noto attore, ha voluto condividere il commovente ricordo di Raffaele, postando sui social una foto che lo ritraeva da bambino in compagnia dei suoi genitori.

Il saluto toccante del regista ha sottolineato il ruolo decisivo che il genitore ha avuto nella sua vita e nella sua felicità. La vicinanza da parte del mondo dello spettacolo e degli ammiratori è stata immediata: Giulio Base lo ricorda ne "La banda vecchiotti" in cui avevano lavorato insieme ad Enzo Cannavale, altro compianto attore napoletano. Molti messaggi di cordoglio sono arrivati anche dai fan affezionati ai molti personaggi della sua lunga carriera.

Dagli esordi all'incontro con Mattarella

Pisu ha esordito subito dopo la guerra, esperienza che ha vissuto in prima persona. È stato partigiano e poi internato in un campo di concentramento tedesco per 15 anni. In poco tempo, Raffaele Pisu è diventato una delle figure più popolari e amate della commedia brillante, con "Amico del giaguaro" in onda sul primo canale Rai, in compagnia di Gino Bramieri e Marisa Del Frate.

Nella sua carriera, Raffaele Pisu non ha mai dimenticato la radio, suo primo amore, sin dall'esordio a radio Bologna, ma ha continuato a recitare per il Cinema e il teatro. Agli inizi degli anni '90 risale il suo ritorno al piccolo schermo con la conduzione di Striscia la Notizia affiancato da Ezio Greggio.

La sua ecletticità lo ha reso molto amato dal pubblico di grandi e piccini. È riuscito a passare dalla recitazione drammatica all'animazione di Provolino, il celeberrimo pupazzo televisivo idolo dei bambini degli Anni Settanta.

Uno degli ultimi impegni di Raffaele Pisu per il cinema è stato nel film del 2004 "Le conseguenze dell'amore", del futuro premio Oscar Paolo Sorrentino. La sua ultima apparizione nel ruolo di protagonista risale al 2018 in "Nobili bugie", film girato da suo figlio Antonio Pisu e prodotto dall'altro figlio che aveva scoperto pochi anni prima, Paolo Rossi. Nel cast erano presenti anche Claudia Cardinale e Giancarlo Giannini.

Con la "nuova" famiglia riunita dopo l'incontro con il secondo figlio, Raffaele Pisu è stato poi ospite in numerose trasmissioni televisive ed è stato ricevuto anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un incontro privato per la proiezione del restauro di "Italiani brava gente", alla Festa del Cinema di Roma. Il capolavoro cinematografico del 1965 era stato diretto da Giuseppe De Santis e Pisu ha avuto il ruolo di uno dei protagonisti.