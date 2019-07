Sarebbe un giovane di età compresa tra i 19 e i 20 anni l'autore di una brutale aggressione avvenuta ieri sera in via della Pineta a Pescara, ai danni di un 56enne. L'uomo è morto poco dopo, ma ancora bisogna chiarire bene le cause del decesso, ovvero se sia morto per i colpi sferrati dal giovane, oppure se sia deceduto per un malore avuto dopo la lite. Per questo i militari stanno procedendo ad ascoltare famigliari e testimoni.

Tutto sarebbe partito probabilmente dopo che la vittima avrebbe suonato il clacson della vettura, che stava cercando di parcheggiare proprio vicino la macchina dell'aggressore. A quel punto sarebbe scoppiato il diverbio, il giovane poi avrebbe cominciato a inveire con violenza nei confronti del malcapitato, colpendolo con calci e pugni. Il 56enne è rimasto a terra, poi, secondo quanto riferisce la testata giornalistica online, Leggo, sarebbe ripartito per poi fermarsi poco dopo e cadere a terra privo di sensi. Da allora non si sarebbe più ripreso.

La scena dell'aggressione filmata

Gli inquirenti sono riusciti a rintracciare il giovane grazie anche alle riprese effettuate da alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena. Immediatamente sul luogo del fatto di cronaca è intervenuta un'ambulanza, che ha trasportato l'uomo in ospedale: purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare e presentava una ferita lacero contusa alla nuca, segno incontrovertibile che la vittima sia stata colpita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i colleghi della Polizia Municipale, i quali hanno poi provveduto ai rilievi del caso. Il giovane aggressore è stato rintracciato presso Colle Pineta, in via Lago Isoletta, grazie anche alla targa dell'automobile da lui condotta, una Jeep Renegade, che era stata parcheggiata proprio a fianco di quella della vittima, una Kia Ceed station wagon.

Intervenuto anche il sindaco di Pescara

Sul luogo dell'aggressione si è recato anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti i famigliari della vittima si trovavano vicino al 56enne quando quest'ultimo è stato brutalmente aggredito dal giovane. Il ragazzo è stato ascoltato per diverse ore in caserma, anche alla presenza del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Pescara, Marina Tommilini. Sicuramente nelle prossime ore ci potranno essere ulteriori aggiornamenti su questo spiacevole episodio, e la posizione del giovane dovrebbe essere del tutto chiarita.

Non è la prima volta che nel nostro Paese purtroppo accade un episodio del genere. Le generalità dell'arrestato e dell'uomo deceduto non sono state diffuse, almeno per il momento.