È stata una nottata dura per gli abitanti del nord delle Filippine. Questa notte due terremoti, rispettivamente di magnitudo 5,4 e 5,9 hanno colpito la provincia di Batanes. Fortunatamente non è stata diramata l'allerta tsunami, benché l'epicentro fosse collocato a largo della costa di alcune piccole isole al largo di Luzon. Il bilancio delle vittime del sisma parla già di 8 morti e anche i feriti sono molti.

I due terremoti hanno colpito la provincia ad una distanza di circa due ore l'uno dall'altro. Attualmente i media stanno trasmettendo le immagini del Terremoto.

La prima scossa di magnitudo 5,4 ha avuto luogo durante la notte italiana (nell'isola erano le 4:16 del mattino). L'ipocentro era collocato a soli 2 chilometri di profondità. Le coordinate dell'epicentro del terremoto sono 20.74N (long.) e 122.08E. (lat.) La seconda scossa, più forte della prima, è avvenuta circa 3 ore dopo la prima. Le coordinate sono 20.74N (long.) e 122.02E (lat.).

Uzi Villa un sergente della polizia, ha detto all'AFP: "Abbiamo visto case tremare. Molti muri delle strutture sono collassati, cadendo sulle vittime. In molti sono morti perché stavano dormendo tranquillamente." Roldan Esdicul, il capo del Ufficio-Risposta alle catastrofi, ha dichiarato al telefono all'Associated Press da Basco town, una provincia della capitale che: "Il nostro letto ondeggiava da un lato all'altro come un amaca.

Siamo scappati tutti per metterci in salvo".

La Croce Rossa delle Filippine sta postando immagini online in cui è possibile vedere l'entità dei danni del terremoto e le case ridotte in macerie.

LOOK: Houses were damaged following the back-to-back earthquakes in Itbayat, Batanes.



Credit: Steve Labrador, Executive Secretary of Gov. Marilou H. Cayco pic.twitter.com/QqJ8RESVoa