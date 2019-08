Una terribile tragedia si è verificata sabato sera 17 agosto alle ore 22:40 locali a Kabul capitale dell'Afghanistan, dove nell'albergo Dubai City Hall un kamikaze si è fatto esplodere in mezzo alla gente. Secondo le fonti di informazione internazionali, al momento sarebbero circa 63 i morti, e 182 i feriti. Al momento dell'esplosione, all'interno della sala in cui si stava svolgendo un matrimonio, vi erano centinaia di persone.

Tra le vittime, come riferisce l'agenzia di stampa Ansa, ci sarebbero anche donne e bambini. I morti sono comunque tutti civili. I talebani, dal canto loro, hanno da subito negato un coinvolgimento nell'attentato: infatti si sarebbe trattato del gesto sconsiderato di un folle, che non avrebbe niente a che fare con nessuna organizzazione terroristica.

L'identità dell'attentatore non è stata ancora resa nota

Secondo quanto riferito sui social da un ospedale del posto, sarebbero state circa una ventina le persone trasportate verso quest'ultima struttura.

Altri feriti sono stati dislocati in altri nosocomi.

Intanto un portavoce del ministero dell'Interno, Nasrat Rahimi, ha riferito che la zona dell'attentato si trova nella parte occidentale della città, dove sarebbe predominante la minoranza sciita Hazara. Sono impressionanti le immagini diffuse dalla stampa afghana, che mostrano l'intera sala ricevimenti dell'hotel completamente distrutta dalla potente esplosione.

Le generalità dell'attentatore non sono state diffuse, almeno al momento. Le autorità del Paese hanno cominciato le relative indagini sul caso, e sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori particolari su questo assurdo fatto di cronaca che ha sconvolto l'Afghanistan. Sono ancora molto frammentarie le notizie che giungono da Kabul, anche se la notizia ha già fatto il giro del mondo.

Attentato alla vigilia della pace con i Talebani

L'attentato suicida arriva tra l'altro in un momento molto importante sul piano politico, in quanto nei prossimi giorni l'amministrazione degli Stati Uniti presenterà un piano di pace con i Talebani. Ma sarebbe proprio a seguito di questa decisione che i terroristi in questione avrebbero incrementato i loro attacchi verso la popolazione civile. Secondo quanto riferisce il quotidiano italiano Repubblica, una decina di giorni fa un'autobomba esplose proprio nella stessa zona di Kabul: in quell'occasione la deflagrazione provocò quattordici morti e circa 145 feriti.

Per quanto riguarda il fatto avvenuto ieri sera alla Dubai City Hall le autorità sperano che il bilancio delle vittime finora diffuso non si aggravi ulteriormente.