Sono giunte al sesto giorno le ricerche di Elisa e Massimo, i due amici scomparsi da domenica 25 agosto. Dalla giornata di oggi, 31 agosto, si procederà a perlustrare la zona di Veleia, dopo aver scandagliato Groppariello e Sariano nei giorni scorsi.

Si scava nel rapporto tra i due amici per la loro scomparsa

Gli inquirenti indagano sul rapporto che c'era tra i due, perché questa potrebbe essere la chiave per risolvere i motivi della sparizione.

Debora Pomarelli, una delle sorelle di Elisa, ha spiegato che Massimo era molto innamorato della ragazza. Sebbene non fosse ricambiato, la assecondava in tutto e non avevano mai litigato. La 28enne ha sempre sostenuto di provare per l'uomo un sincero affetto di amicizia, ma nulla di più. Secondo Debora e gli amici, il 45enne non sarebbe in grado di ucciderla o farle del male, ma piuttosto di rapirla.

È proprio sul sequestro che le Forze dell'Ordine hanno orientato le proprie piste, scandagliando la zona di rifugi, cunicoli e cave nella boscaglia tra Gropparello e Monfasso. In questa area, Massimo avrebbe potuto costruire un luogo segreto, un "bunker", come lui stesso diceva agli amici. Questi ultimi hanno raccontato di un rapporto che a Massimo cominciava a dare sofferenza, poiché diceva di non sentirsi bene. Sebastiani raccontava spesso ad amici e parenti che nella zona dei boschi, senza specificare l'area precisa, aveva creato un rifugio-bunker.

Si cerca il rifugio nella boscaglia

Nella scomparsa di Elisa e Massimo c'è un buco di trenta minuti su cui si sta indagando. I due sono usciti dal ristorante Il Lupo a Carpaneto, dove la donna è stata vista per l'ultima volta; mezz'ora più tardi, il 45enne è andato a fare rifornimento di benzina. In questa occasione ha scambiato qualche parola con Eugenio Carpinelli, il benzinaio, dicendogli che avrebbe voluto fare un giro con la sua ragazza ma lei si era rifiutata, così sarebbe andato a lavorare in campagna.

Nelle ore successive grazie alle videocamere di sorveglianza si vede l'uomo recarsi in vari punti dei paesi in zona. È andato a trovare il padre della sua ex fidanzata, si è fermato ad un bar ed è uscito a cena con un'amica. Verso la mezzanotte di domenica è stato visto per l'ultima volta a Sariano, dove si è recato dopo aver lasciato la macchina (ora sotto esame dai Ris) e preso una felpa con sé.

Il padre del 45enne ha raccontato di aver più volte consigliato all'uomo di concentrarsi su un'altra donna, ma Massimo gli aveva risposto che gli piaceva Elisa.

Attraverso il quotidiano Libertà ha lanciato un appello affinché il figlio torni a casa. Adesso tutti gli sforzi sono concentrati nella ricerca dell'uomo e del rifugio: accanto agli addetti alle ricerche, anche gli amici di Elisa si sono offerti di dare una mano.