Si sono vissuti momenti di paura mercoledì 31 luglio sulla spiaggia di Newcomb Hollow, nel Massachusetts, precisamente nella zona di Wellfleet, negli Stati Uniti, dove a poca distanza dai bagnanti è stato avvistato un grosso squalo bianco.

La foto che immortala il grande animale quasi a riva, è stata scattata da Wayne Davis, ed è diventata immediatamente virale. Fortunatamente nessun bagnante è rimasto ferito dallo squalo, che stava nuotando tranquillamente nelle acque cristalline della cittadina statunitense.

Non appena l'animale è stato avvistato, i bagnini della spiaggia hanno ordinato immediatamente a tutti di abbandonare l'acqua, in via del tutto precauzionale.

Squali attivi da agosto a settembre

Sulla vicenda è intervenuto anche l'Atlantic White Shark Conservacy, un'associazione no-profit statunitense che si occupa proprio della salvaguardia di questi animali, la quale ha avvertito la popolazione locale che quello di agosto e settembre sarà un periodo particolarmente attivo per gli squali.

Per questo le autorità locali raccomandano prudenza sulle spiagge in questione.

Lo squalo è un animale che può essere davvero pericoloso, ma che ancora oggi affascina i ricercatori, che vogliono comprendere sempre di più i suoi comportamenti. Quando la sagoma del grande animale è stata avvistata sulla spiaggia tutti si sono spaventati. Una scena che a molti presenti ha ricordato quelle celebri del famoso film "Lo Squalo", che ha avuto un grande successo sui teleschermi di tutto il mondo. La no-profit suddetta organizza molte iniziative atte a far comprendere l'affascinante mondo degli squali.

Il grande bianco, una specie a rischio estinzione

Contrariamente a quanto si possa immaginare, benché gli squali siano dei potenti predatori, soprattutto i bianchi sono una specie a rischio di estinzione. Proprio per questo fatto vengono costantemente monitorati. In diverse parti del mondo questi animali vengono uccisi. Spesso sono ritenuti dalla maggior parte della gente degli animali feroci e mangiatori di uomini.

Le statistiche invece dimostrano l'esatto contrario: infatti non tutti gli attacchi di squalo sono fatali, molte vittime di attacchi sono riuscite a salvarsi, seppur alcune di loro abbiano riportato dei seri danni. Il morso di un animale del genere è in grado di provocare ferite davvero profonde, che possono essere fatali.

Intanto, secondo quanto si apprende dai dati forniti dall'app Sharktivity, in questi giorni sono stati circa 10 gli avvistamenti di squalo bianco al largo della spiaggia suddetta e in generale in tutto il Massachusetts.

Sicuramente nei prossimi giorni si potranno avere ulteriori aggiornamenti sulla vicenda in questione.