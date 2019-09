C'è purtroppo un epilogo drammatico sul caso di Amina De Amicis, la signora di 89 anni che era scomparsa il 13 settembre scorso a Roma. Infatti, ieri mattina 19 settembre, il corpo senza vita della donna è stato ritrovato in via don Primo Mazzolari, precisamente in un burrone ricoperto di sterpaglie. La zona è abbastanza frequentata, in quanto di fronte al luogo in cui è stata trovata la vittima c'è un noto centro commerciale.

Erano circa le 10:30 quando carabinieri e protezione civile hanno trovato la signora ormai esanime, e anche in avanzato stato di decomposizione. Del suo caso se ne era occupata anche la trasmissione "Chi l'ha Visto?", condotto su Rai 3 da Federica Sciarelli.

Esclusa l'ipotesi della rapina

Al momento gli inquirenti escludono l'ipotesi che la donna sia stata vittima di un'azione delittuosa, anche perché nella sua borsa sarebbero stati trovati tutti i suoi effetti personali e anche i soldi che aveva con sé, per cui la donna non ha subito neanche una rapina.

A raccontare gli ultimi istanti di vita della signora è stata proprio sua figlia, che ha riferito agli investigatori come l'anziana madre fosse uscita da casa tranquillamente, poi si era fermata in un bar del posto chiedendo una spremuta. Purtroppo la bevanda non era disponibile, per cui ha abbandonato l'attività commerciale e poi si è recata a comprare delle riviste. Che cosa sia successo dopo però rimane un autentico mistero, sul quale le autorità stanno tentando di far luce.

La donna sarebbe uscita verso le ore 13:00 del 13 settembre. Adesso il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta, anche se sul corpo della vittima non ci sarebbero segni di violenza. Gli inquirenti vogliono capire bene come sia morta Amina.

La testa presentava tracce di bruciature

Inoltre, pare che il volto della stessa fosse irriconoscibile, questo perché sarebbe stato bruciato.

La donna è stata identificata grazie agli occhiali da vista che indossava sempre, i quali alla luce del sole diventavano rosa. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online, Roma Today, la zona dove è stata ritrovata Amina era stata già battuta negli scorsi giorni, ma senza risultato. Molto probabilmente la buca in cui si trovava l'anziana sarebbe sfuggita a chi la stava cercando.

Al momento, quindi, non si conoscono ulteriori particolari, ma con il passare delle ore e dei giorni, la vicenda in questione potrebbe divenire molto più chiara. Dopo l'autopsia si potranno sicuramente conoscere altri dettagli sulla morte dell'89enne, che ha lasciato senza parole tutto il quartiere romano e l'Italia intera.