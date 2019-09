Un brutto fatto di cronaca si è verificato la scorsa notte a Foggia, precisamente in via Bagnante, dove un gruppo di persone ha dato vita ad una rissa, la quale, per la violenza delle percosse, poteva finire in tragedia. Secondo quanto riportano i media locali, ad affrontarsi è stato un nutrito gruppo di persone: i motivi dell'alterco sono tutt'ora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire esattamente la dinamica dell'accaduto. Il bilancio è di due persone che sono rimaste ferite. I militari dell'Arma hanno anche identificato e arrestato ben sette persone.

Cittadini allarmati

La rissa è avvenuta in una zona abbastanza centrale del capoluogo di provincia dauno, che, a quell'ora, poco dopo la mezzanotte, era ancora affollato di gente. I passanti e i cittadini sono stati allarmati dalle urla e dagli schiamazzi che provenivano dalla strada: hanno poi notato il gruppo mentre se le stava dando di santa ragione e hanno allertato così le Forze dell'Ordine, oltre ai soccorsi.

I sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare le persone ferite in modo più serio all'ospedale: le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Altri soggetti, invece, sono stati medicati sul posto. L'episodio ha destato davvero grande sconcerto tra la popolazione foggiana, che non si aspettava di assistere ad una scena così cruenta in piena notte. Non è dato sapere ancora quante fossero precisamente le persone che si sono affrontate per strada, ma sicuramente, in merito a questi e ad altri particolari, arriveranno ulteriori delucidazioni nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, quando gli inquirenti avranno un quadro più chiaro di come siano andati i fatti in via Bagnante. Quello che si sa, al momento, è che i soggetti protagonisti della rissa sono tutte persone residenti nella zona.

Il luogo si trova vicino alla Guardia di Finanza

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online, L'Immediato, l'arteria stradale dove si è verificato il grave episodio si trova non lontano dagli uffici della Guardia di Finanza di Foggia. La vicenda, non appena è stata diffusa dai media locali, è diventata virale, e anche la gente del posto si è chiesta il motivo di tanta violenza. Solo per un fortuito caso, ieri sera, non ci sono state vittime.

Nelle prossime ore, almeno secondo quanto scrive 'Foggia Today', gli arrestati dovrebbero essere ascoltati e il loro fermo potrebbe essere convalidato. I loro nomi non sono stati ancora diffusi, per ovvi motivi di privacy, anche perché le indagini sono tutt'ora in corso. Sicuramente le autorità procederanno ad ascoltare eventuali testimoni o persone rimaste coinvolte nella rissa, oltre a verificare gli eventuali filmati ripresi dalle telecamere installate nella zona.