L'Oroscopo di giovedì 5 settembre 2019 si rivela estremamente interessante per il segno della Vergine che riceverà una gradita quanto inattesa sorpresa. L'Ariete, invece, vivrà una fase conflittuale tra amore e lavoro e scegliere bene sarà davvero difficile. Giorni migliori dovranno attendere Toro e Bilancia.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): sono molte le perplessità sul vostro rapporto sentimentale che in serata potrebbero farvi litigare con il partner.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): non prendetevi troppo sul serio. L'ironia è il sale della vita e serve a stemperare le situazioni più critiche e angosciose.

Leone (23 luglio – 23 agosto): il fatto di avere tantissimi pianeti favorevoli al vostro segno zodiacale non può far altro che dare slancio vitale alla vostra esistenza.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): molto probabilmente, in breve tempo, riceverai una grande notizia, proprio quando non ci speravi più.

Serata tranquilla da trascorrere in famiglia tra l'affetto dei vostri cari.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): in questa giornata non volete avere attorno seccatori e il fatto che la Luna sia opposta al vostro segno zodiacale vi creerà uno stato di strano disagio da tenere sotto controllo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): qualche provocazione andrebbe evitata per non polemizzare su ogni argomento. In linea generale la situazione è migliore rispetto ai giorni precedenti.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): sarete leggermente agitati per una nuova partenza lavorativa: i dubbi e le incertezze del primo giorno sono più che comprensibili.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): anche oggi il satellite Luna, in opposizione astrale rispetto al vostro segno zodiacale, potrebbe generare qualche lieve momento di tensione.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ascoltare l'istinto a volte può essere sintomo di grande intelligenza. Siate più spontanei soprattutto nei rapporti interpersonali.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): siate attenti alle spese folli perché potrebbero portarvi conseguenze inaspettate. Non dubitate troppo del partner: è follemente innamorato di voi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): molto probabilmente, in breve tempo, riceverai una grande notizia, proprio quando non ci speravi più. Serata tranquilla da trascorrere in famiglia tra l'affetto dei vostri cari.

Toro (21 aprile – 20 maggio): controllate la distrazione e non fate passi falsi che potrebbero compromettere la vostra reputazione soprattutto in ambito lavorativo e professionale.