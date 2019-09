Una vicenda a dir poco spiacevole è capitata a Deborah Prencipe, una ragazza originaria di Foggia che voleva affittarsi un appartamento a Milano, questo in modo da trasferirsi e stare vicino alla sua fidanzata. A raccontare l'episodio è la stessa giovane sui suoi profili social. Proprio attraverso gli stessi la ragazza ha pubblicato gli audio che gli ha inviato l'affittuaria dell'immobile, che non lasciano spazio a dubbi circa la natura razziale del rifiuto.

La donna in questione (di cui non riportiamo le generalità per questioni di privacy) si è definita una razzista convinta, e per lei i meridionali, i rom e la gente di colore sono tutti uguali. La ragazza è rimasta a dir poco sconcertata quando ha sentito gli audio, e quasi non voleva credere a quello che gli stava capitando. Dobbiamo precisare, questo per dovere di cronaca, che l'affitto della casa sarebbe stato concordato tra la ragazza pugliese e la figlia della signora autrice del messaggio in questione diverso tempo fa, e che solo negli ultimi quindici giorni la situazione è degenerata. La Prencipe doveva prendere possesso dell'abitazione ad ottobre prossimo.

Scuse trovate per non affittarle la casa

Deborah ha raccontato sulle sue pagine social che tutto è cominciato con una serie di rifiuti ingiustificati da parte della figlia della donna lombarda, con cui, lo ricordiamo, la Prencipe aveva stretto un accordo. La pugliese ha ricordato a quest'ultima, sempre nel corso di conversazioni avvenute tramite telefono, che non era corretto il suo comportamento e che gli impegni presi dovevano essere rispettati.

Solo quando la madre della ragazza lombarda si è messa in mezzo si è scoperto il reale motivo del rifiuto: Deborah è nata a Foggia, quindi essendo del Sud la casa non poteva averla. "Benvenuti nella Milano del 2019" - così ha cominciato la giovane il suo racconto sui social.

Giovane pronta ad adire alle vie legali

Adesso la ragazza ha preso già i dovuti provvedimenti. Lei ha anche ringraziato pubblicamente i giornalisti che hanno pubblicato la sua incredibile storia.

Deborah Prencipe adesso è intenzionata a denunciare all'autorità giudiziaria l'autrice di queste brutte parole proferite nei suoi confronti. La signora ha anche autorizzato la ragazza a scrivere che lei è "razzista e salviniana sfegatata". L'affittuaria avrebbe detto anche a Deborah che la casa adesso preferisce venderla piuttosto che affittarla a chiunque. Una storia davvero incredibile, che sicuramente non finirà con un nulla di fatto.

Alla giovane sono arrivati tantissimi attestati di solidarietà da tutto il Paese. La vicenda è diventata virale grazie ai social, come già detto, tramite i quali la foggiana ha messo tutti al corrente dell'accaduto.