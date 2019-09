Ha vissuto attimi di vero terrore una ragazza di 17 anni sabato mattina a Milano, dove in un tram dell'Atm è stata avvicinata da un 23enne senza scrupoli. L'uomo, le cui generalità non sono state diffuse, avrebbe adocchiato la giovane che era tranquillamente seduta al suo posto, poi una volta vicino a lei le avrebbe detto una frase agghiacciante, che ha lasciato sotto shock la giovane. "Sei violentabile" - queste sono le parole che l'aggressore avrebbe usato nei confronti della povera ragazza. A questo punto le avrebbe toccato i glutei. Nonostante il forte spavento alla fermata successiva la ragazza è riuscita a scendere e a chiedere aiuto.

Giovane arrestato

Alla scena ha assistito anche una passeggera del mezzo pubblico, che non appena ha visto scendere la ragazza ha voluto seguirla per sincerarsi che stesse bene. L'aggressore nel frattempo era rimasto nel tram. Una volta tranquillizzata, la ragazza non ci ha pensato due volte e ha chiamato la Polizia, a cui ha fornito un identikit preciso dell'uomo che l'aveva molestata. Gli inquirenti si sono messi sulle tracce dello stesso, rintracciandolo poco dopo.

Anche lui era sceso dal tram e stava tentando di dileguarsi per le vie del capoluogo lombardo. Secondo quanto riferito dagli investigatori, l'aggressore è un cittadino italiano. Tutto è accaduto intorno alle ore 7:30. Nel mezzo c'erano poche persone, e lo stesso, quando è accaduto il fatto di cronaca, si trovava in viale Zara, quindi nel pieno centro di Milano. Inoltre, sempre secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online, Milano Today, il 23enne per spaventare ulteriormente la ragazza avrebbe anche estratta una mannaia dai pantaloni: la stessa arma l'avrebbe puntata verso la malcapitata. Per lui sono scattate le manette e attualmente si trova recluso nel carcere di San Vittore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Accuse gravissime nei confronti dell'aggressore

Adesso il 23enne dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari su questa brutta vicenda, che ha scosso profondamente la vittima ma anche i passeggeri che si trovavano all'interno del mezzo pubblico. Per la ragazza sarà davvero difficile dimenticare quanto accaduto sabato mattina.

Purtroppo non è il primo episodio di violenza che si verifica nel nostro Paese, e molto probabilmente non sarà neanche l'ultimo. Basti pensare quanto accaduto soltanto a giugno scorso, sempre a Milano, quando una turista inglese venne abusata addirittura sui Navigli. In quel caso la signora chiese aiuto ben tre ore dopo l'aggressione, e comunque prima di ripartire per l'Inghilterra.