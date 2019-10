Incendio a San Pietro Vernotico nella notte del 30 ottobre scorso, quando all'improvviso, nelle campagne situate lungo la vecchia strada che conduce a Tuturano, una Fiat Punto è andata improvvisamente a fuoco. L'auto era di proprietà di una bracciante agricola del posto, che si era recata da poco tempo a lavorare nel terreno in questione. Ad un tratto ha visto la vettura incendiarsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Brindisi, ma quando i pompieri sono arrivati la Punto era completamente avvolta dalle fiamme, e infatti è andata completamente distrutta. Ne è rimasto solo lo scheletro.

Forse non è dolo

Nella campagna in questione sono arrivati puntualmente anche i carabinieri della locale stazione di San Pietro Vernotico, i quali hanno proceduto ai rilievi del caso. Dai primi accertamenti, pare che non ci siano tracce di dolo, per cui l'incendio può essere di natura accidentale. Comunque i militari stanno indagando a fondo a questa vicenda. Gli stessi hanno anche visionato le telecamere di videosorveglianza installate nella zona, e non hanno notato nessun movimento anomalo intorno alla Fiat Punto della signora, che ha 49 anni.

La donna, ogni mattina infatti, si alza molto presto, proprio per andare a lavorare in quel terreno che si trova poco distante dal paese. L'arteria stradale in questione poi è davvero poco trafficata, specialmente nelle ore notturne. Si tratta di una vecchia strada di campagna molto stretta, percorsa soprattutto dai mezzi agricoli che raggiungono i terreni situati tra San Pietro e la piccola frazione posta a sud di Brindisi. Le due cittadine distano davvero pochissimi chilometri una dall'altra.

Carcassa dell'auto rimossa

Sul luogo del fatto di cronaca è intervenuto anche un mezzo della ditta Tarantini, che ha rimosso con il carro attrezzi l'auto ormai distrutta. Sulla stessa molto probabilmente si eseguiranno ulteriori accertamenti, questo per scongiurare definitivamente che si tratti di un incendio doloso. La donna è rimasta stupita da quanto accaduto, e come già detto, proprio da poco aveva lasciato l'auto per cominciare a lavorare.

Fortunatamente le fiamme non hanno attizzato la vegetazione circostante, molto secca, e se questo fosse successo le conseguenze sarebbero potute essere davvero spiacevoli, in quanto proprio lì vicino ci sono degli alberi di ulivo, i quali avrebbero potuto prendere fuoco. Il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato quindi che le lingue di fuoco si propagassero ulteriormente nella zona, facendo ulteriori danni.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno sicuramente ulteriori particolari sul rogo dell'auto in questione.