Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 7:30, sulla superstrada che collega Lecce a Brindisi, proprio in direzione del capoluogo adriatico. Secondo quanto riferito dai media locali, una Citroen C3 è rimasta schiacciata tra due tir, forse durante una fase di sorpasso. Ad avere la peggio è stata una donna alla guida dell'utilitaria, che purtroppo ha perso la vita: si tratta di una 58enne residente a San Cesario di Lecce.

La vettura è stata ridotta ad un ammasso di lamiere. Al momento le generalità della vittima non sono state diffuse, questo per motivi di privacy: gli inquirenti stanno procedendo a chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al sinistro, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento provinciale, unitamente alla Polizia Stradale, che hanno poi proceduto ai rilievi del caso. Il fatto di cronaca si è verificato nei pressi dello svincolo per Trepuzzi - Surbo, all'altezza della rivendita "Metro".

Donna morta sul colpo

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online, Brindisi Report, la vittima sarebbe morta sul colpo. Non si sa quale dei mezzi abbia cominciato la manovra di sorpasso, ma su questi particolari adesso saranno gli inquirenti ad indagare. L'auto, da quanto si è appreso, viaggiava davanti ad un mezzo cassonato, di quelli che si usano per trasportare materiale edile, mentre dietro ad essa viaggiava un tir che trasportava derrate alimentari.

Quella che sembrava una mattinata come tante altre all'improvviso si è trasformata in tragedia. Il conducente del secondo mezzo sarebbe rimasto leggermente ferito, ma non correrebbe alcun pericolo di vita, mentre l'autista dell'altro camion è stato soccorso in quanto si trovava in stato di shock. Tantissimo lo spavento anche per lui, soprattutto quando ha capito che cosa era successo e ha visto la vettura schiacciata sotto al suo mezzo pesante.

Traffico rallentato

Il sinistro ha avuto ripercussioni su tutta l'arteria stradale, proprio in direzione di Brindisi, quindi sulla corsia sud. Gli agenti della Polstrada hanno deviato i veicoli sulla litoranea adriatica, da cui poi è possibile raggiungere il capoluogo di provincia adriatico, che dista una trentina di chilometri da Lecce. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo spiacevole episodio, l'ennesimo che si verifica nel giro di poco tempo sempre all'altezza di Surbo.

Poche settimane fa, infatti, un cittadino originario della provincia di Brindisi, Desiderio Serio, morì a pochi metri di distanza proprio dal luogo in cui oggi si è verificato il nuovo sinistro. In quell'occasione l'auto della vittima fu centrata in pieno da una Bmw che procedeva nel senso contrario di marcia, e alla cui guida c'era un carabiniere forestale originario di Brindisi, ora indagato per omicidio stradale.