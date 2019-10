Un brutto episodio si è verificato nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, precisamente al quartiere Pigneto di Roma, dove il 34enne e vincitore di Italia's Got Talent 2019, Antonio Sorgentone, avrebbe accoltellato il gestore di un locale pubblico, anch'egli musicista. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, pare che Sorgentone abbia colpito con almeno una coltellata la vittima al gluteo sinistro.

Dopo aver compiuto il misfatto il 34enne si sarebbe dileguato, dandosi alla fuga. A presentare la denuncia dell'aggressione è stato lo stesso titolare del locale, il quale si è anche presentato presso l'ospedale San Giovanni per farsi medicare le ferite. Per la vittima fortunatamente le conseguenze non sono state gravissime, e se la caverà con sette giorni di prognosi.

Sorgentone denunciato

A questo punto la Polizia di Stato ha voluto vederci chiaro, e in queste ore sta indagando sull'accaduto.

Nel frattempo l'artista vincitore del celebre talent in onda su Sky è stato denunciato per lesioni. Antonio Sorgentone è stato uno dei volti più noti della passata stagione di Italia's Got Talent, ed è diventato famoso per suonare con il suo "pianoforte infuocato". Il suo numero ha davvero impressionato tutti, anche i giudici, che lo hanno decretato il vincitore della passata edizione. Che cosa sia successo però qualche ora fa all'interno di quel locale romano, l'Ellington Club , è ancora tutto da chiarire.

Secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla Capitale, pare che il 34 enne si sia avvicinato senza motivo al titolare dell'attività commerciale, per poi colpirlo. Non si sa se ci sia stata una lite o se l'aggressione sia dovuta ad altri futili motivi.

Un locale di Burlesque

Il club in cui si è verificato l'episodio è noto a Roma per la sua attività di Burlesque. Sorgentone è un cantante e pianista che interpreta tutto il meglio della musica anni '50, come ad esempio il rock'n'roll, lo swing e il boogie woogie.

Sicuramente nelle prossime ore ci potranno essere ulteriori aggiornamenti su quanto successo all'Ellington Club, e magari l'artista potrà fornire la sua versione dei fatti agli inquirenti. Inoltre, proprio nella giornata odierna sarebbe stata presentata la denuncia da parte della vittima dell'aggressione. La notizia ha fatto in breve tempo il giro di tutto il mondo della musica, lasciando molte persone e colleghi dello stesso Sorgentone stupiti.

I poliziotti dei commissariati di Porta Maggiore e Torpignattara adesso vogliono chiarire una volta per tutte questo episodio, che solo per un fortuito caso non si è trasformato nell'ennesimo dramma. Proprio meno di una settimana fa un episodio simile si è verificato a Varese, dove una ragazzina di soli 15 anni è stata sfregiata da un cittadino italiano con problemi psichici mentre la vittima stava tranquillamente camminando con un'amica per le strade del centro.

La giovane è stata colpita anche in quell'occasione con un coltello.