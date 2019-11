Una drammatica notizia arriva dalla Calabria, dove un incidente stradale ha provocato il decesso di un uomo e il ferimento di un altro. Le notizie risultano essere ancora molto frammentarie in quanto l'incidente si è verificato poche ore fa. I due stavano viaggiando sulla stessa autovettura, che per cause tutte in corso di accertamento, si è capovolta.

Sul luogo si sono recati tempestivamente i sanitari del 118 per tutte le cure del caso e hanno trasportato l'uomo ferito in ospedale.

Le forze dell'ordine hanno invece effettuato i rilievi di rito. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare duramente per poter estrarre gli occupanti dall'autovettura.

Tragedia in Calabria, un morto e un ferito dopo un incidente automobilistico

Nella serata di questa domenica 10 novembre in Calabria si è verificato l'ennesimo incidente stradale mortale, nel quale ha tragicamente perso la vita un uomo di 39 anni, di cui al momento sono state rese note solo le iniziali (G.M.).

Un'altra persona è invece rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale.

l sinistro si è verificato nel vibonese, precisamente lungo la strada provinciale 77, tra i comuni di San Costantino Calabro e quello di Francica. La dinamica di quanto è accaduto risulta essere al momento poco chiara e gli inquirenti stanno lavorando per poter comprendere meglio i fatti. Pare comunque che l'autovettura su cui stavano viaggiando, una Renault Clio, forse a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia o probabilmente a causa dell'alta velocità, si sia ribaltata.

Per il 39enne, nonostante il personale medico sia giunto rapidamente sul luogo e abbiano tentato di fare il possibile per poterlo salvare, non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate sono risultate essere infatti troppo gravi.

L'altro passeggero, un quarantenne di cui sono state rese note le iniziali (G.C.), è stato soccorso dal personale sanitario ed è stato stabilizzato sul posto. Successivamente, grazie ad un'ambulanza, è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove è stato immediatamente ricoverato.

I medici hanno fatto sapere che le sue condizioni di salute risultano essere gravi, ma non disperate. Avrebbe infatti riportato una serie di traumi.

Sul luogo dell'incidente è stato inoltre necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato duramente per poter estrarre entrambi i passeggeri dalle lamiere accartocciate dell'autovettura. Le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi del caso per poter cercare di fare chiarezza su quanto si è verificato e stabilire se ci siano eventuali responsabilità.