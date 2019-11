Malore per Giorgio Tirabassi, celebre attore di film cinematografici e di fiction televisive. L'attore era impegnato nella zona de L'Aquila per presentare il suo ultimo film 'Il Grande Salto'; la fatica cinematografica ha visto proprio Giorgio recitare il ruolo di uno dei protagonisti insieme ai colleghi Ricky Memphis, Marco Giallini e Valerio Mastrandea. L'attore sarebbe stato colpito da infarto e sarebbe in gravi condizioni.

Giorgio Tirabassi: dopo il malore è stato ricoverato in ospedale

Il malore è avvenuto alle 21:00 di oggi, venerdì 1° novembre. L'attore era impegnato a presentare il film 'Il Grande Salto' presso il Centro Congressi del comune di Cividella Alfetana, in provincia dell'Aquila. L'attore è stato subito soccorso da alcuni medici che erano in quel momento in sala. Successivamente è intervenuto il personale del 118 di Castel di Sangro e Giorgio è stato trasportato nell'ospedale di Avezzano.

Le sue condizioni di salute sarebbero gravi a causa di quello che viene definito un 'probabile infarto'.

L'attore, originario di Roma, ha 59 anni ed è noto per aver recitato in molte fiction televisive

Giorgio Tirabassi, nato a Roma il 1° febbraio del 1960, è noto al grande pubblico per aver recitato (spesso da protagonista) in moltissime fiction di successo. Il grande successo è arrivato grazie al ruolo nella fiction 'Distretto di Polizia', dove Giorgio ha interpretato il ruolo di protagonista (prima ispettore e poi commissario) per ben undici stagioni (è stata una delle serie italiane più lunghe di sempre).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cinema

Nel 2004 Giorgio Tirabassi interpretò anche il ruolo di Paolo Borsellino per il film intitolato 'Paolo Borsellino' che andò in onda su Canale 5. Recentemente Giorgio Tirabassi è stato protagonista anche di una fiction RAI dedicata al terremoto che distrusse L'Aquila nell'aprile 2009.

Giorgio Tirabassi ha inoltre una lunga carriera come attore cinematografico: esordì negli anni '80 e ha recitato in oltre 20 film.

L'ultimo suo impegno cinematografico è stato proprio 'Il Grande Salto', il film che stava presentando oggi quando ha avvertito il malore. Il film è stato anche diretto da Giorgio Tarabassi. In queste ore vi è moltissima preoccupazione per le condizioni di salute dell'attore: sui social (specialmente su Facebook e su Twitter) sono migliaia i messaggi da parte dei molti fan dell'attore. Su Twitter l'hashtag dedicato a Giorgio è in tendenza tra gli quelli più utilizzati, a dimostrazione dell'enorme affetto che il pubblico nutre nei confronti di un attore che in questi anni ha sempre dimostrato di essere un professionista oltre che una grande persona.

Nelle prossime ore si avranno aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.