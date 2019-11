La vita di Giorgio Tirabassi non sarebbe a rischio dopo il malore che lo ha colpito improvvisamente al centro congressi di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Secondo le fonti locali citate dal Messaggero, l'artista romano sarebbe stato colto da un infarto. Tirabassi si trova in Abruzzo per presentare "Il grande salto", il primo film che lo vede in regia. Al momento del malore è stato prontamente soccorso da un medico che si trovava nella sala conferenze e poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Avezzano con un'ambulanza proveniente da Castel di Sangro.

"Fonti sanitarie definiscono la situazione sotto controllo e sempre secondo le stesse fonti l'attore non corre pericolo di vita. Importanti le prossime ore. Resta in osservazione dopo essere stato trattato dai medici", riporta una nota dell'Ansa.

Una carriera di grande successo

Giorgio Tirabassi è nato a Roma il 1° febbraio del 1960 ed ha iniziato giovanissimo a recitare. Nel 1982 approda nella compagnia di Gigi Proietti con il quale lavora 9 anni.

In seguito ha avuto il piacere di collaborare con diversi registi importanti quali Francesca Archibugi, Carlo Mazzacurati, Marco Risi, Ettore Scola e Renato De Maria. Nel 1996 fa parte del cast de 'La classe non è acqua' e nel 2000 scopre il grande successo interpretando Roberto Ardenzi in 'Distretto di Polizia' di cui diventa una vera icona. Nel 2001 firma nel ruolo di regista il cortometraggio 'Non dire gatto', con il quale gli vengono riconosciuti diversi premi tra cui il 'David di Donatello'.

Nel 2004 interpreta il ruolo di Paolo Borsellino nella fiction omonima, nel 2007 dà il volto a Glauco in Boris. Nel 2008 collabora con Fiorella Mannoia per la realizzazione del video della canzone 'Io che amo solo te' e nello stesso anno fa parte della serie televisiva 'I liceali' all'interno della quale interpreta il ruolo del professore Antonio Cicerino. Nel 2012 è nel cast della fiction 'Benvenuti a tavola-Nord vs Sud' in cui interpreta Paolo Perrone.

'Il grande salto'

Tirabassi, come detto, si trova in Abruzzo per presentare il suo primo lungometraggio come regista. 'Il grande salto', prodotto da Medusa, è stato scritto dallo stesso attore romano con la sceneggiatura tra gli altri di Mattia Torre, lo sceneggiatore e commediografo scomparso a luglio, autore tra le altre cose di Boris e La linea verticale. Tra i protagonisti del film troviamo Ricky Memphis, Roberta Mattei, Gianfelice Imparato e Paola Tiziana Cruciani, oltre ai camei di Marco Giallini, Valerio Mastandrea e Pasquale Petrolo.