Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Perugia, dove un ragazzo di 19 anni è stato travolto da un'auto mentre camminava per strada. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la vittima è originaria di San Severo, un paese che si trova nell'hinterland della provincia di Foggia. A darne notizia è il gruppo "Madonna della Divina Provvidenza" sito nella stessa cittadina dauna. Le cause dell'incidente sono ancora tutte da chiarire.

Tutto è successo nel tardo pomeriggio: il ragazzo stava tranquillamente camminando per le strade perugine quando ad un tratto il veicolo lo ha colpito in pieno. Il giovane, al momento del dramma, si trovava in via Fasani, che è una traversa di via Ruggero d'Andreotto.

Il paese d'origine è in apprensione

A San Severo in queste ore tutti pregano che al ragazzo non accada nulla di male. La notizia si è immediatamente diffusa anche in Puglia, dove è arrivata poco dopo l'incidente.

I famigliari della vittima sono stati tempestivamente avvisati: tanto lo sgomento tra questi ultimi. Al momento non si conoscono tantissimi particolari sulle condizioni del giovane, in quanto si trova ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. I sanitari lo stanno tenendo sotto costante controllo. L'impatto è stato davvero molto violento e le condizioni del giovane sono comunque gravi, almeno a giudicare dalle notizie che arrivano dal nosocomio.

In particolare il 19enne avrebbe riportato serie lesioni alla testa. I medici nelle prossime ore emetteranno un ulteriore bollettino medico: solo dopo aver valuto nuovamente le condizioni del giovane decideranno su come procedere nei suoi confronti, quindi se operarlo o meno. Ieri pomeriggio, sul luogo del fatto di cronaca, oltre all'ambulanza del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, a cui sono affidate le indagini di rito.

Si cerca di trovare l'automobilista

Non è dato sapere inoltre che fine abbia fatto il pirata della strada che ha travolto il 19enne. Sicuramente quest'ultimo sarà rintracciato nelle prossime ore, e si sta cercando di capire se nella zona ci fossero installate delle telecamere di videosorveglianza. A breve quindi non si esclude che possano esserci ulteriori sviluppi su questa assurda vicenda. Nel frattempo la comunità sanseverina continua a pregare per le sorti della sua vita.

Il giovane ragazzo è molto conosciuto in città e tutti lo ricordano come un ragazzo d'oro. Le prossime ore saranno decisive per conoscere la situazione e gli eventuali sviluppi di quest'ultima. La speranza è quella che il ragazzo possa farcela senza ulteriori complicazioni.