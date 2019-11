"Cerchiamo Cristian a Cagliari": Paolo Farris, cugino del calzolaio 27enne scomparso da Orroli (piccolo centro della provincia del Sud Sardegna) ha organizzato, via social, un gruppo di ricerca nel capoluogo. Il giovane manca dalla sera del 21 ottobre e, con lui, è sparito anche il suo inseparabile cane. Della misteriosa scomparsa si sta occupando anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" (che ha preparato e diffuso una dettagliata scheda).

L'appello del cugino Paolo

I familiari e gli amici di Cristian Farris non credono all'allontanamento volontario e non vogliono perdere le speranze di riabbracciare il ragazzo. Paolo, un cugino di secondo grado del 27enne, ha deciso di estendere le ricerche a Cagliari e nell'hinterland: dal suo account Facebook, ha invitato tutti coloro che "tengono a Cristian" ad unirsi a lui.

Paolo ha spiegato ai giornali che, proprio da Cagliari, nelle ultime settimane, sono giunte diverse segnalazioni, tutte senza riscontro al momento: molte persone sostengono di aver visto Cristian in via Roma, nei pressi della stazione, ma il calzolaio sembra sparito nel nulla.

Il cugino, sottolineando la gravità e la serietà della situazione, ha chiesto di fare solo segnalazioni attendibili. "Non è un gioco - ha concluso - c'è una famiglia distrutta ed una mamma disperata".

Proprio la mamma del giovane artigiano, Giulia Sulis, mercoledì è intervenuta alla trasmissione "Chi l'ha visto?", in onda su Rai Tre e ha lanciato un nuovo, accorato, appello: "Chi sa o ha visto qualcosa, parli". Poi rivolgendosi agli amici del figlio li ha esortati a farsi avanti: "Magari potete ancora salvargli la vita".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

L'assegno, il furgone e il cane

Cristian Farris è scomparso da Orroli, paese del Sarcidano, lunedì 21 ottobre. Del suo caso, si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Isili.

Quel giorno, come, spiegato anche da Federica Sciarelli in trasmissione, il giovane calzolaio aveva fatto delle consegne a dei clienti in un paese vicino e, avendo ricevuto un assegno dell'importo di oltre 700 euro, si era fermato in banca per cambiarlo.

"Lo avranno aggredito per i soldi?", si è chiesta mamma Giulia.

Per cena, poi, avrebbe dovuto incontrare un amico fuori paese (di cui però non si conosce l'identità), ma il 27enne non sarebbe mai arrivato al misterioso appuntamento. Un conoscente ha dichiarato di averlo incrociato al bar intorno alle 20.15. "Era con il furgone - ha precisato - Di solito si fermava per fare due chiacchiere, ma quella sera sembrava avere fretta".

Novità video - Taranto, il faccia a faccia Conte-operai Ex Ilva Clicca per vedere

Comunque, come testimoniato anche dalle riprese delle videocamere sembrava tranquillo. Poco dopo pare che sia andato a dare un'occhiata al suo gregge.

Nei pressi dell'armento, infatti, è stata ritrovata la sua bicicletta. Il suo furgone, invece, è stato ritrovato, carbonizzato, nelle campagne di Escalaplano, al confine con l'Ogliastra. Al suo interno vi era anche il telefono cellulare. La madre, però, sostiene che il Daily Iveco bruciato sia un tentativo di depistaggio: "Non ha mai frequentato quella zona", ha dichiarato la donna.

La quale è anche preoccupata dal fatto che oltre a Cristian è sparito anche il suo inseparabile cane. Il giovane, quando doveva spostarsi, infatti era solito affidarlo ai parenti: non lo avrebbe mai abbandonato.