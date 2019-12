Drammatico incidente ieri sera, vigilia di Natale, a Foggia. Ilaria Adriatico, 34 anni, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro un ulivo alle porte della città. Inutile la corsa in ospedale. La giovane, solo pochi giorni fa, aveva ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio. Il fidanzato Marco, dall'alto della ruota panoramica allestita nel cuore della città pugliese, le aveva chiesto, srotolando uno striscione, "Mi vuoi sposare?".

L'incidente lungo la statale 673

Doveva essere un Natale di gioia e amore per Ilaria Adriatico.

Invece, un incidente terribile ha spezzato la sua giovane vita, cancellando in pochi istanti progetti, sogni e speranze. La 34enne, intorno alle 19.30 del 24 dicembre, stava percorrendo con la sua Suzuki la Tangenziale di Foggia (la strada statale 673) quando, all’altezza del chilometro 19+300, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un ulivo.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme e sul posto è giunta subito un'ambulanza del 118, una squadra dei vigili del fuoco di Foggia (che ha estratto Ilaria dalle lamiere contorte) e una volante della polizia locale.

La corsa al vicino ospedale cittadino, però, è stata inutile: a causa delle ferite e dei traumi riportate nel violento impatto, la giovane donna è deceduta poco dopo il suo arrivo.

La proposta di matrimonio

La morte di Ilaria Adriatico ha sconvolto e commosso l'intera città di Foggia. La giovane, infatti, si sarebbe dovuta sposare tra poco. Solo due giorni prima dello schianto, il fidanzato Marco le aveva fatto la proposta di matrimonio stupendola con un gesto tanto plateale quanto romantico. Il giovane, durante un giro sulla ruota panoramica montata nella centralissima Piazza Cavour in occasione delle feste natalizie, aveva fatto srotolare uno striscione con scritto a lettere cubitali di colore rosso "Ilaria, mi vuoi sposare?".

Allo splendido gesto d'amore avevano assistito moltissimi cittadini e Ilaria - che in città gestiva con la famiglia un negozio di abbigliamento e per questo era molto conosciuta - era al settimo cielo.

"La vita è strana, a volte crudele" ha commentato su Facebook Benedetto Maria Ladisa, conduttore televisivo molto noto in Puglia che ha voluto porgere ai familiari e al fidanzato della ragazza le più sentite condoglianze.

Come riportato recentemente da Sky Tg24, il bilancio degli incidenti stradali nel 2019 è drammatico: ben 9 morti al giorno. Secondo l'Istat, nel corso del primo semestre dell'anno, il numero delle vittime segna un aumento pari all'1,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; inoltre, si è registrato un aumento delle vittime (pari allo 0,3%) sulle strade extraurbane e soprattutto sulle autostrade (+25%).