Ancora sangue sulle strade italiane, questa volta in Versilia. Un giovane di 16 anni ha perso la vita a causa di un tragico incidente nella notte di Natale. Si chiamava Dario D'Alessandro ed era un campione di nuoto. Lo schianto sarebbe avvenuto in seguito ad un sorpasso, anche se le indagini in merito alle dinamiche sono ancora in corso.

Lucca: schianto fatale per il campione di nuoto in scooter

A Capezzano Pianore, intorno alle 2.30 di oggi, 25 dicembre, si è verificato un incidente mortale che ha avuto come vittima un ragazzo di 16 anni, Dario D'Alessandro, a pochi metri dalla sua casa.

Il giovane è stato sbalzato dalla sella del suo scooter contro un muretto e l'impatto è stato fatale.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo mentre viaggiava lungo la via Sarzanese, dopo aver urtato un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione, sulla parte posteriore esterna sinistra. In seguito all'impatto, il giovane sarebbe finito contro un muretto, in località Capezzano Pianore, una frazione di Camaiore, in provincia di Lucca. L'incidente è avvenuto su un tratto di strada rettilineo.

Il giovane aveva trascorso la serata in compagnia dei suoi amici, poi era rientrato a casa. Intorno alle 2.30, però, era uscito di nuovo per andare a comprare le sigarette, con lo scooter del padre. Alcuni testimoni parlano di un sorpasso, ma la dinamica del tragico incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

Il ragazzo alla guida dell'auto con cui ha impattato lo scooter ha 22 anni ed è stato sottoposto ai test di alcool e droga, che hanno dato risultato negativo.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti, il guidatore è risultato negativo all'alcool-test

I soccorsi dei volontari della Misericordia di Capezzano e del personale del 118 sono arrivati immediatamente, ma purtroppo, nonostante tentativi di rianimare il ragazzo, non c'è stato niente da fare: Dario è morto sul colpo.

Sul posto è arrivato anche suo padre, allarmato dalle sirene non distanti dalla casa in cui abitavano.

Dario D'Alessandro era un talento del nuoto Under18 ed aveva vinto cinque titoli italiani ai campionati assoluti. Il giovane campione gareggiava per i 50, 100 e 200 metri monopinna. La sua dipartita ha sconvolto i molti amici che hanno manifestato il proprio dolore sulla pagina Facebook del KamaSub Camaiore Club di cui Dario faceva parte.

Il sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto, ricorda il sedicenne come un ragazzo brillante: "Avrei dovuto chiamarlo per gli auguri di Natale e invece il mio è stato un messaggio di condoglianze". Il primo cittadino ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia di Dario, a cui ha offerto tutta la sua disponibilità in un momento così difficile.