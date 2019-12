L'Italia nella morsa del maltempo. Piogge copiose, raffiche di vento, bombe d'acqua, rami caduti, alberi abbattuti, frane, allegamenti e dissesti idrologici. È questo il catastrofico bilancio dell'ultimo weekend prima di Natale: si contano i danni da nord a sud. Pioggia, mareggiate e burrasche in tutta la penisola. Il dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha diramato l'allerta di colore arancione in ben 11 regioni.

Un morto a Napoli a causa di un albero caduto

La domenica all'insegna del maltempo è iniziata con una drammatica notizia: un uomo di sessantadue anni ha perso la vita, restando letteralmente schiacciato da un albero dal fusto di grosse dimensioni.

E' accaduto ieri mattina, 22 dicembre, intorno alle ore 7:00 a Napoli, precisamente in via Nuova Agnano, nella periferia occidentale della città all'ombra del Vesuvio. L'uomo, di origini marocchine, rispondeva al nome di Mohamed Boulhaziz ed era un commerciante che viveva da anni nel comune di Marcianise, in provincia di Caserta. La vittima è stata prontamente soccorsa dagli operatori del personale medico-sanitario del 118, ma le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi a causa delle profonde ferite riportate in seguito all'urto.

In ospedale i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Già nella giornata di sabato 21 dicembre il maltempo aveva causato la morte di 2 persone.

Danni in diversi comuni della Campania

A San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, gli uomini del corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno ordinato l'evacuazione di circa trecento persone dal centro storico cittadino a causa delle copiose e violente piogge: nella piazza principale del paese irpino il manto stradale è stato letteralmente sollevato dall'innalzamento del livello delle acque di un torrente 'tombato' pochi giorni prima e cresciuto a dismisura. Fortunatamente soltanto tanta paura e spavento ma nessun abitante è rimasto ferito. Danni ingenti, invece, a cose e mezzi: il manto stradale è sprofondato quasi interamente, travolgendo una dozzina di automobili.

Le famiglie evacuate sono state accolte da parenti o nei centri predisposti da comune e Protezione Civile. A Moschiano, nel vallo di Lauro, precisamente in località 'San Michele', un costone collinare è franato su un'arteria viaria di collegamento strategico. Nel comune avellinese di Forino una frana improvvisa ha bloccato la circolazione veicolare su due strade provinciali, mentre a Montoro (Avellino) si è verificato uno smottamento di quindici metri che ha creato caos e traffico nel tratto di strada che collega il comune di Contrada ad Avellino.