Il cantautore romano Matteo Briga ha voluto ricordare le due ragazze che hanno perso la vita nel drammatico incidente a pochi passi da Ponte Milvio. In una storia su Instagram, l'ex di Amici ha dedicato un pensiero alle 16enni: "Mi sento annientato".

La tragedia in cui questa notte, 22 dicembre hanno perso la vita due compagne di classe, Gaia e Camilla, ha sconvolto la Capitale. Le due giovanissime si trovavano nei pressi di Ponte Milvio, luogo della movida romana, quando sono state travolte da un'auto.

Il conducente, Pietro Genovese di 20 anni (figlio del regista Paolo Genovese) alla guida di una Renault Koleos, si è fermato per tentare di soccorrere le due ragazze, ma all'arrivo del personale del 118, per loro non c'era più nulla da fare. La strada era bagnata a causa della pioggia e, nel tentare di attraversare corso Francia, Gaia e Camilla sono state investite. Sul posto sono intervenute le Forze dell'Ordine che dopo aver effettuato tutti i rilevamenti del caso, hanno fatto partire un'indagine per chiarire la morte delle due sedicenni.

Gli agenti della Polizia locale del Gruppo Parioli stanno lavorando affinché si faccia luce sulla tragica vicenda che ha spezzato la vita alle due giovanissime compagne di classe. Gaia era romana, figlia di un ufficiale dei carabinieri in congedo da 32 anni, e frequentava il liceo De Sanctis insieme a Camilla. È stato proprio il padre della ragazza a precipitarsi sul posto appena appreso il nome dell'altra vittima, amica di sua figlia.

Durante la notte scorsa, le due ragazze stavano rientrando a casa a piedi, poco dopo la mezzanotte, dopo aver trascorso alcune ore in compagnia degli amici come erano solite fare durante i weekend. Gaia e Camilla stavano attraversando Corso Francia all'altezza di via Flaminia Vecchia, la strada che le avrebbe portate a casa.

Il tragico impatto non ha lasciato speranze: gli amici hanno assistito impotenti alla scena straziante. Secondo la ricostruzione del Messaggero, poco prima, la madre di una delle due ragazze avrebbe inviato un messaggio per avvertire che si era fatto tardi.

L'intera Capitale è sconvolta dalla tragedia e moltissimi sono stati i messaggi dei giovani amici e conoscenti delle ragazze in seguito alla tragedia che le ha colpite. Anche il Cantautore romano Matteo Briga ha voluto dedicare un suo pensiero a Gaia e Camilla, una una delle sue Instagram Story: "Mi sento annientato, una tragedia", scrive l'ex cantante di Amici, inviando un bacio a Gaia e a Camilla.