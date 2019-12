Ancora sangue sulle strade italiane, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre a Roma si sono verificati due tragici incidenti stradali, che hanno causato tre giovani vittime. Nel primo dei due incidenti sono morte due ragazzine di 16 anni, nel secondo è morto un giovane di 25 anni.

Il tragico bilancio degli incidenti mortali a Roma nel 2019, sale cosi a 124 morti di cui oltre quaranta pedoni, molti dei quali investiti sulle strisce pedonali.

Corso Francia: due amiche di 16 anni muoiono dopo essere state investite

Il primo incidente è accaduto nella notte dopo la mezzanotte, due ragazze di 16 anni, mentre attraversavano il viadotto di Corso Francia, all’altezza del McDonald’s, sono state investite da un'auto. Il giovane investitore ha chiamato i soccorsi, ma per le ferite riportate nell’impatto contro l'auto erano troppo gravi, nonostante i tentativi di rianimazione del 118, entrambe le ragazze sono decedute sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione dei Vigili Urbani, al momento dell’incidente nella zona era in atto un forte temporale e la visibilità era scarsa, la Renault guidata da un ventenne si è trovata davanti all'improvviso le due ragazze non riuscendo a frenare.

Le indagini coordinate dalla Procura di Roma, dovranno accertare - anche con l’uso dei filmati delle telecamere - l’esatta dinamica dell’incidente. Non è, infatti, escluso che anche altre auto in transito possano aver colpito le ragazze.

Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine, gli amici delle ragazze e poi anche i famigliari straziati dal dolore. Il guidatore è stato trasportato in ospedale sotto choc per eseguire i test che verificheranno l'eventuale consumo di droga e alcol.

Le vittime dell’incidente di Corso Francia sono due amiche, entrambe di sedici anni, Camilla R. e Gaia V.G. In particolare Camilla aveva i documenti ed è stata subito identificata, mentre il destino ha voluto che ad identificare la seconda ragazza sia stato il padre, ufficiale dei Carabinieri, il quale - non appena saputo il nome della prima ragazza - si è recato sul posto sapendo che le giovani erano uscite insieme.

Le due amiche abitavano nel quartiere Fleming, non lontano dalla zona del tragico incidente.

Perde la vita anche un giovane di 25 anni dopo un incidente con lo scooter su viale Marco Polo

Il secondo tragico incidente è accaduto all’alba di questa domenica, in viale Marco Polo, nella zona della stazione Ostiense. Nell'occasione ha perso la vita un giovane di 25 anni.

Si sono scontrati un’auto e un motorino, per cause ancora in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine. L'incidente è avvenuto tra una Ford Fusion e uno scooter elettrico, sul posto si sono recati i sanitari del 118 per i soccorsi, le condizioni del giovane che era alla guida del motorino sono apparse subito disperate e, nonostante il trasferimento all'Ospedale Sant'Eugenio, è deceduto poco dopo il ricovero per le gravi ferite riportate.