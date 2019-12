Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in Sicilia e ha causato il decesso di un ex consigliere comunale di Catanzaro. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche il figlio che è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni di salute sarebbero piuttosto gravi. Entrambi stavano viaggiando a bordo di un'autovettura che avevano noleggiato. L'auto si sarebbe andata a schiantare contro un autocarro posto al limite della carreggiata.

Le forze dell'ordine sono già al lavoro per ricostruire la dinamica.

Perde la vita un ex consigliere di Catanzaro a causa di un incidente stradale: grave il figlio

Si chiamava Vincenzo Nicoletti e aveva 75 anni, l'ex consigliere comunale di Catanzaro che poche ore fa ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale avvenuto in Sicilia, precisamente sull'autostrada Palermo-Messina, in prossimità dello svincolo di Cefalù. Insieme al 75enne stava viaggiando il figlio 38enne che è rimasto gravemente ferito.

Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti pare che entrambi stessero viaggiando a bordo di una Nissan Qashqai noleggiata.

L'auto, per cause ancora tutte in corso di accertamento, si sarebbe andata a scontrare contro un autocarro Mercedes che si trovava sulla corsia di emergenza, a quanto pare esso era fermo in quanto stava soccorrendo un altro mezzo. L'impatto è stato violentissimo e per l'ex consigliere non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco per estrarre i corpi del 75enne e del figlio rimasti incastrati tra le lamiere. Il giovane è stato immediatamente consegnato al personale sanitario del 118 che dopo averlo stabilizzato sul posto, lo ha trasportato in codice rosso presso l'ospedale di Cefalù, dove i medici lo hanno già sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Le sue condizioni di salute sarebbero abbastanza gravi e al momento si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Il traffico è stato prontamente bloccato dalle forze dell'ordine e dagli agenti della polizia stradale che si sono recate sul luogo. Al momento non è stato ancora chiarito come mai l'uomo abbia perso il controllo del'auto: da una prima indagine pare che il manto stradale fosse molto scivoloso a causa della pioggia e del nevischio che erano caduti nelle ultime ore. Gli inquirenti dovranno comunque chiarire con esattezza quello che si è verificato ed eventualmente stabilire se ci siano responsabilità.

Vincenzo Nicoletti ha avuto un lungo passato nella politica catanzarese, è stato consigliere comunale per quattro mandati, venendo eletto la prima volta nel 1994. E’ stato più volte presidente della Commissione Lavori pubblici e componente della Commissione Urbanistica.

E’ stato anche consigliere provinciale.