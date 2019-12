Da Flero, comune alle porte di Brescia, arriva la cronaca dell'ennesima bravata "natalizia" ai danni di un presepio. Nei giorni scorsi, un gruppetto di ragazzini (sembra tutti minorenni) hanno rubato la statuetta di Gesù Bambino e, dopo essersi ripresi mentre la decapitavano, hanno postato il terribile video su Instagram. In poche ore, sui social, è montata la polemica ed i giovanissimi vandali, ora, rischiano una maxi multa.

Il furto di Gesù Bambino

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre, alcuni ragazzini (tutti residenti a Flero), hanno deciso di "ravvivare" la loro serata prendendosela con il bambinello del presepe allestito da alcuni hobbysti locali all'esterno della Chiesa di San Paolo (in via Parrocchia).

Uno di loro, dopo aver trafugato il Gesù Bambino dalla culla, ha fatto volontariamente cadere per terra la statuetta, decapitandola e mandandola in mille pezzi. La bravata di pessimo gusto è stata ripresa dagli smartphone degli amici che, dopo pochi minuti, hanno pensato bene di postarla su Instagram e di condividerla con il mondo web.

Il parroco di Flero, don Alfredo Scaroni, è stato il primo a lanciare l'allarme. Il sacerdote ha raccontato che, nella notte, aveva sentito un gran vociare, seguito poi da un rumore di cocci rotti.

Poche ore più tardi, la brutta sorpresa: il parroco, nonostante l'amarezza, ha già provveduto a ricollocare nel presepe una nuova statuetta di Gesù Bambino.

I vandali rischiano una multa

Come era prevedibile, in poche ore, il filmato girato dai ragazzini ha fatto il giro del paese dell'alta pianura bresciana suscitando rabbia ed indignazione. La "Insta-stories" di pessimo gusto è arrivata anche all'attenzione del primo cittadino, Pietro Alberti. Il sindaco, colpito dallo sprezzante gesto, nelle scorse ore ha annunciato l'intenzione di denunciare i giovanissimi vandali (ben riconoscibili nel video). Le immagini sono ora al vaglio delle autorità e gli autori della bravata (sembra tutti minorenni), rischiano di dover rispondere dell'accusa di danneggiamenti e di dover pagare una multa salata.

Sul gruppo Facebook "Sei di Flero se…", ieri mattina, sono state postate le foto che mostrano i resti della statuina del Bambinello.

Subito ne è nata un'accesa discussione. Alcuni fleresi sono arrivati addirittura ad invocare il carcere per i vandali.

Quanto accaduto a Flero la scorsa notte, purtroppo, non è un episodio isolato. La notte di Natale, nella vicina Rovato, alcuni ladri, hanno rubato il presepe allestito dagli Alpini, mentre a Calvisano (sempre in provincia di Brescia) degli incivili hanno devastato il presepe e le luminarie allestite in piazza Gepi Guarisco (nella frazione Viadana).