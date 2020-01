Dal 29 dicembre scorso non si hanno più notizie dell'imprenditore e modello Luigi Favoloso. A rendere pubblica la scomparsa dell'ex concorrente del Grande Fratello è stata la madre Loredana Fiorentino, la quale ha dichiarato che il figlio si è allontanato senza documenti e senza effetti personali.

Denunciata la scomparsa di Luigi Favoloso

Dopo aver provato ripetutamente a rintracciare il figlio via telefono e cercandolo da amici, la madre preoccupata si è rivolta alle autorità per sporgere denuncia della scomparsa del figlio alle forze dell'ordine.

Ospite in diverse trasmissioni, la donna ha raccontato che il figlio ultimamente stava vivendo un periodo di depressione e che avesse voglia di allontanarsi per distrarsi un po'. In passato diverse volte Luigi si era allontanato da casa avvisando però sempre la madre delle sue improvvise partenze. Questa volta invece si è allontanato senza avvertire nessuno. Tanti i presunti avvistamenti, alcuni nel capoluogo milanese, altri su un treno diretto da Napoli a Milano, ma non si sa con certezza dove sia l'uomo.

Scomparsa di Favoloso: l'ipotesi della ricerca di visibilità

Adesso in molti si stanno chiedendo dove sia finito Luigi Mario Favoloso. Se gli sia accaduto davvero qualcosa di veramente grave o se al contrario si sia allontanato per accendere i riflettori su di lui. Chi conosce bene Luigi ha affermato che non è il tipo di persona che possa inscenare una bufala sulla sua scomparsa per ottenere visibilità perché, oltre ad essere un modello, Favoloso è principalmente un imprenditore. Dunque a molti sembra un po' assurdo che abbia creato questo allarmismo, facendo preoccupare i familiari, soltanto per un po' di popolarità. Anche se, come dichiarato da diversi suoi conoscenti, l'uomo non era nuovo a gesti simili.

Il rapporto con la madre

Loredana dichiara che tra lei e il figlio c'è un rapporto bellissimo di confidenza.

Infatti alcuni giorni prima di sparire aveva confidato alla madre di aver litigato con la fidanzata Nina Moric. Dunque, secondo quanto affermato dalla madre di Luigi, il figlio prima di far perdere le sue tracce stava vivendo un periodo di angoscia che lo aveva allontanato sia dal lavoro che dagli amici.

Nina Moric interviene sulla scomparsa dell'ex tramite il suo avvocato

Nina Moric si tira fuori da questa storia affermando che non sia lei la causa dell'allontanamento di Favoloso. Infatti la Moric. tramite il suo avvocato, comunica formalmente ai media che 'la stessa non ha nessuna conoscenza né coinvolgimento alcuno con la presunta asserita scomparsa del Favoloso. Inoltre ogni riferimento con la stessa risulta inappropriato e potenzialmente lesivo della sua immagine'. La Moric chiede di non essere più menzionata in merito alla vicenda.