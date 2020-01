Non si attenua la tragedia che sta piegando l'Australia. In tutto il Paese sono in azione squadre di vigili del fuoco e volontari per tentare di spegnere i fuochi e portare in salvo vite umane. Le autorità hanno lanciato numerosi appelli alla popolazione, intimando l'abbandono delle zone colpite e di quelle più a rischio.

La minaccia delle fiamme non si placa ed i meteorologi preannunciano un'ondata di calore che potrebbe alimentare i fuochi.

A Kangaroo Island, a sud-ovest di Adelaide, alcuni coraggiosi ragazzi hanno portato in salvo i koala con la loro auto.

L'ondata di calore

Il picco di calore previsto nei prossimi giorni ha spinto le autorità a diffondere un appello rivolto a tutti gli abitanti delle aree più compromesse affinché evacuino in attesa che l'ondata si estingua.

Il 2019 è stato per l'Australia uno degli anni più torridi mai rilevati, con 42 gradi a Natale. Ulteriormente preoccupante è il fatto che l'estate non sia veramente iniziata e le temperature possano salire in quella che solitamente è contraddistinta come la stagione di roghi.

A ogni innalzamento, infatti, corrisponde il rischio concreto di incendi mortali.

L'area andata in fumo da settembre ad oggi è ampia quanto l'Irlanda. Il governo ha contabilizzato finora 1,4 miliardi di dollari per il Fondo dedicato alle comunità più colpite, ma il conto è purtroppo destinato a salire nel brevissimo tempo per la portata epocale del disastro.

Il salvataggio dei koala

La stima della tragedia cresce di giorno in giorno e si aggira ora intorno al miliardo di animali uccisi, direttamente o meno, dalle fiamme e agli oltre 8 mila ettari di terreno andati in fumo in maniera irreversibile. Hanno perso la vita anche 26 persone e sono state divorate dagli incendi circa 2mila case.

A Kangaroo Island, l'isola dei Canguri al largo dell'Australia Meridionale, due ragazzini, poco più che adolescenti, Micah (19 anni) e Caleb (18 anni) hanno utilizzato la loro auto per trarre in salvo numerosissimi koala.

Viaggiano a bordo del loro veicolo in lungo ed in largo ed appena trovano un animale spaventato o ferito, lo caricano sul mezzo e lo portano a casa loro per curarlo. Il video ha fatto il giro del web. I ragazzi hanno dichiarato che, purtroppo, il 60% dei koala da loro incontrati era già morto, ma l'impegno per preservare quelli ancora in vita ha commosso tutti. Nelle immagini in rete, la loro auto è totalmente invasa dagli animali, impauriti e disorientati. Uno dei due ragazzi ha commentato, schernendosi, il gesto di grande generosità che li sta rendendo noti in tutto il pianeta: 'Questo è il nostro piccolo salvataggio dei koala. Stiamo solo cercando di raccoglierne il più possibile'.