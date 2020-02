Le misure di prevenzione del contagio da Coronavirus interessano tutti. E non risparmiano la pontificia basilica di Sant'Antonio di Padova, uno dei santuari maggiormente visitati in Italia e nel mondo. Ieri, in occasione dell'apertura della Quaresima, la funzione è stata trasmessa in diretta streaming.

La sospensione delle funzioni religiose

Fino a domenica 1º marzo vengono sospese le funzioni religiose di ogni tipo. Ciò in conformità a quanto disposto dall’Ordinanza contingibile e urgente n.1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

L'ordinanza, emessa lo scorso 23 febbraio, è stata approvata d'accordo con il delegato pontificio per la basilica di Sant'Antonio di Padova, monsignor Fabio Dal Cin, e con il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla.

Celebrazioni in diretta streaming

Fino alla fine dell'emergenza, ogni giorno le funzioni verranno trasmesse dal luogo di culto in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi di Padova. Le Messe festive, come quelle feriali, si potranno visionare sul canale della pontificia basilica.

Come avvenuto ieri, in occasione del Mercoledì delle Ceneri che ha dato il via all'apertura della Quaresima. Vengono sospese, inoltre, le benedizioni, le confessioni, la via crucis e l'adorazione eucaristica.

Chiusi anche gli spazi museali quali l'Oratorio di San Giorgio, Scoletta, il museo e la mostra multimediale. La basilica, tuttavia, resterà aperta al pubblico per la preghiera personale nel consueto orario dalle 6:20 alle 18:45.

Le disposizioni del vescovo

Il vescovo, monsignor Cipolla, ha disposto che i funerali potranno avvenire alla presenza del sacerdote, anche durante la sepoltura, esclusivamente alla presenza delle persone prossime al caro estinto. Resta il divieto per la celebrazione eucaristica che potrà riprendere al superamento del virus. Sospesi anche il catechismo e qualsiasi altra attività nei centri parrocchiali, così come il ritiro di Quaresima del clero che sarebbe dovuto iniziare oggi.

Non si terrà nemmeno il ritiro per l'elezione dei Catecumeni, previsto per sabato e domenica prossimi, così come le variegate attività promosse dagli uffici diocesani.

Breve stop anche per le lezioni della Facoltà teologica del Triveneto e delle altre istituzioni accademiche legate al mondo cattolico. Sospese le visite pastorali e le attività dei cinema legati alle parrocchie. Alle Cucine economiche popolari verranno distribuiti i cestini contenenti i pasti da consumare all'esterno.

La basilica di Sant'Antonio di Padova, una tra le più importanti al mondo

Si stima che ogni anno, nell'edificio di culto, si rechino milioni di fedeli provenienti da varie nazioni. Tra le cappelle più visitate figurano quella della tomba e delle reliquie del Santo.