Si ingrossa la lista dei Paesi che stanno limitando i Viaggi per l'Italia e che stanno introducendo restrizioni per i nostri connazionali. La Spagna di recente ha introdotto delle misure che sconsigliano di partire per Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte se non per ragioni di stretta necessità. La raccomandazione riguarda anche le partenze verso Cina, Giappone, Corea del Sud, Singapore e Iran.

Anche la Russia ha raccomandato ai propri cittadini di non effettuare viaggi in Italia, in Iran e in Corea del Sud per provare a contenere il contagio da Coronavirus.

La Rospotrebnadzor (l'autorità per la sicurezza dei consumatori) ha invitato i russi a non dirigersi verso Italia, Corea del Sud e Iran, almeno fino a quando la situazione non si sarà stabilizzata. Da Mosca hanno fatto sapere che finora ci sono stati soltanto due casi di contagio e nessun decesso.

La Gran Bretagna, in seguito alla diffusione della malattia nell'Italia settentrionale, ha imposto l'auto-isolamento per 14 giorni di tutti coloro che provengono dalla suddetta area del nostro Paese e che possano presentare anche dei sintomi leggeri che potrebbero far pensare ad un contagio da coronavirus.

Inoltre, è prevista la quarantena per coloro che provengono dalle città di Lombardia e Veneto isolate dal governo italiano.

Restrizioni anche da Kuwait, Giordania e Seychelles

La compagnia aerea della Bulgaria, la Bulgarian Air, ha deciso di annullare tutti i voli da e per Milano fino al 27 marzo dopo l'incremento di casi da coronavirus nel nostro Paese. I passeggeri dei voli sospesi possono richiedere il rimborso integrale, oppure un cambiamento della data di partenza senza costi aggiuntivi.

Anche il Kuwait ha deciso di sospendere tutti i voli da e per Italia, Corea del Sud e Thailandia. Il provvedimento è stato divulgato dall'agenzia Kuna. Inoltre, è previsto che tutte le persone che hanno visitato almeno uno dei suddetti Paesi nelle ultime due settimane non entrino in Kuwait. Dunque, non verranno rilasciati nuovi visti, mentre i cittadini kuwaitiani di rientro dovranno essere sottoposti a quarantena.

La Giordania, per tutelarsi dal rischio coronavirus, ha imposto il divieto d'ingresso a tutti coloro che provengono dall'Italia, dopo aver preso lo stesso provvedimento anche per Cina, Corea del Sud e Iran. Le Seychelles, una delle mete turistiche più famose al mondo, stando a quanto comunicato dal portale Viaggiare Sicuri gestito dall'Unità di crisi della Farnesina, ha deciso di impedire a tutte le compagnie aeree dirette verso l'arcipelago di far salire a bordo viaggiatori che nelle ultime due settimane siano stati in Italia, Corea del Sud, Cina o Iran.