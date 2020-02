L'ultimo libro di Roberto Burioni, la cui uscita è prevista per il 10 di marzo ha già dato vita a una serie di polemiche a partire dai social network. Roberto Burioni, è un virologo italiano diventato celebre di fronte al grande pubblico per la sua attività sui social network e per la fondazione di Medicalfacts, portale di informazione medica nato soprattutto per contrastare le polemiche e la diffusione di fake news sui vaccini. Sempre in prima linea nel campo dell'informazione scientifica, negli ultimi giorni, insieme a Walter Ricciardi è diventato un punto di riferimento sul tema del Coronavirus.

Nei giorni scorsi ha annunciato l'uscita del suo ultimo libro provocando alcune polemiche dei suo detrattori che hanno visto nella pubblicazione un tentativo di sfruttare a fini economici il panico suscitato dalla diffusione del virus. Il libro di Burioni è stato criticato particolarmente da Chef Rubio, a cui sembrano strani i tempi di uscita dell'opera in questione.

L'ultimo libro di Roberto Burioni

Roberto Burioni ha già pubblicato alcuni libri di carattere divulgativo che hanno avuto un discreto successo di pubblico anche se giudicati controversi per lo stile aggressivo.

I titoli sono già piuttosto eloquenti: "La congiura dei somari", "Balle mortali. Meglio vivere con la scienza che morire coi ciarlatani" e "Il vaccino non è un'opinione".

L'uscita del suo ultimo libro dal titolo: "Virus, la grande sfida. Dal Coronavirus alla peste: come la scienza può salvare l'umanità" è stata annunciata con un lungo post sul suo profilo Facebook. Burioni ha spiegato che il saggio in questione stava per essere ultimato quando dalla Cina sono iniziate ad arrivare le prime notizie su una nuova forma di influenza e per questo ha chiesto all'editore di accelerarne l'uscita.

Il libro è stato scritto insieme a un altro epidemiologo: Pier Luigi Lopalco. L'argomento del libro riguarda ovviamente i virus. L'uscita del suo ultimo scritto era prevista ufficialmente per il 10 di marzo ma lo scienziato è stato costretto ad anticiparlo il 26 febbraio per la comparsa, a suo dire "inspiegabile", delle prime copie su Amazon.

Le polemiche seguite all'annuncio

L'ultimo libro di Roberto Burioni, quasi immediatamente dopo l'annuncio, ha provocato una serie di polemiche sui social network.

Il virologo è stato già ampiamente criticato in questi giorni per i modi, giudicati "allarmistici" dai suoi detrattori, usati intervenendo sulla vicenda Coronavirus. Un certo risalto ha ricevuto il commento di Chef Rubio, noto presentatore televisivo e già esposto politicamente per le forti critiche nei confronti dell'operato dell'ex ministro dell'interno Matteo Salvini. Rubio ha commentato così via Twitter: "Strano che se ne esce proprio ora eh? Ma quanto ve volete fa ancora prende pe’r c..o? Ma magari diventa mijonario grazie a sto libro alla faccia vostra, perché questo ve meritate. Questo".

La polemica ha già scatenato un botta e risposta continuo tra detrattori e sostenitori dell'uno e dell'altro. Frattanto le polemiche sembrano aver fatto bene al libro. Come annuncia lo stesso Burioni su Twitter, risulta infatti essere il più venduto su Amazon nelle ultime 24 ore.

Il ricavato del libro

Annunciandone l'uscita, Burioni aveva già anticipato che tutti i proventi delle vendite saranno devoluti in favore della ricerca scientifica sul Coronavirus e con l'istituzione di una borsa di studio da destinare a un giovane ricercatore. Lo scienziato ha poi concluso così il suo post su Facebook: "In giro c'è molta paura, e io penso che il miglior modo per tranquillizzare un bambino che pensa che in una stanza buia c'è un mostro è semplicemente accendere la luce.

E' quello che io e Pierluigi abbiamo cercato di fare scrivendo questo libro. Spero che vi piaccia."