Drammatico incidente in provincia di Pescara, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio. Una vettura si è improvvisamente andata a schiantare contro un albero che sorge ai lati della strada, lungo la provinciale 59. Data la violenza dell’impatto, non c’è stato nulla da fare per le quattro persone a bordo dell’automobile, un’Audi A5. Infatti il personale del 118, giunto sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, ha potuto solamente constatare il decesso di tutte le persone coinvolte nello scontro, avvenuto in località Pischiarano, nel territorio del piccolo comune di Moscufo, a pochi chilometri da Pescara.

Resta ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto: le indagini sono affidate ai militari della compagnia di Montesilvano.

Si indaga per chiarire la dinamica dell’incidente

A quanto sembra dai primi rilievi compiuti dalle forze dell’ordine, non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti nell’incidente, che dovrebbe essere avvenuto tra le due e le due e mezza del mattino. Resta da capire come l’Audi A4 sia potuta finire fuori strada ed andare a colpire in pieno l’albero, che sorge isolato a pochi metri dalla provinciale.

Secondo i primi accertamenti, l’automobile, mentre percorreva un rettilineo, avrebbe improvvisamente sbandato, uscendo dalla carreggiata ad alta velocità ed andando a schiantarsi violentemente contro il tronco della pianta.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulle cause dell’incidente

Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, come un improvviso colpo di sonno del guidatore, una distrazione oppure un errore umano di chi era al volante.

A quanto pare i quattro occupanti della vettura tornavano da una cena: potrebbe essere che chi era al volante abbia ecceduto nell’uso si sostanze alcoliche.

Comunque gli esami, che saranno svolti nelle prossime ore, potranno fornire ulteriori elementi per chiarire quanto accaduto nella notte.

Identificate le vittime dell’incidente: sono quattro uomini

I soccorritori, giunti sul posto, hanno impiegato parecchio tempo per liberare i corpi dalle lamiere dell’automobile, completamente distrutta a causa del violento impatto.

Inoltre hanno messo in sicurezza la carreggiata della strada provinciale 59 ed effettuato i primi rilievi sul posto. Compito gravoso è stato quello dell’identificazione delle vittime della tragedia, tutti uomini. Si tratterebbe di Adriano Sborgia, un giardiniere di 33 anni, originario di Moscufo, del 50enne Fabrizio Cerretani, che era in auto con il figlio Simone di 23 anni, anche lui deceduto nello scontro. Della quarta vittima, un pescarese di 50 anni, al momento si conosce solo il nome, Luca, visto che le forze dell’ordine non sono riuscite ancora ad avvisare i famigliari della sua scomparsa in un incidente.