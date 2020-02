Sono ore di grande ansia ed apprensione per i familiari di Paola Giombini (56 anni il prossimo 14 marzo), scomparsa sabato 22 febbraio da San Marcello, in provincia di Ancona. La sua auto è stata rinvenuta nella giornata di ieri, domenica, nel parcheggio della stazione di Jesi. Una task force la sta cercando dovunque, ma per ora nessuna pista è esclusa: neppure quella dell'allontanamento volontario.

La scomparsa di Paola

Secondo quanto ricostruito finora, poco prima delle 8 di sabato 22, Paola ha lasciato in tutta fretta la sua abitazione di via Serra, nella campagna di San Marcello, piccolo comune sulle colline della Vallesina a pochi km da Jesi.

Senza dire nulla a nessuno, si è allontanata a bordo della sua auto (una Opel di colore grigio) e non è più tornata.

L'anziana mamma, non vedendola rincasare, nella tarda mattinata ha provato a contattarla e, rendendosi conto che la donna era uscita semplicemente con borsa e giubbotto senza prendere neppure il telefono cellulare, ha avvertito l'altro figlio, che vive poco lontano. Preoccupati, hanno poi deciso di rivolgersi ai carabinieri della vicina stazione di Morro d'Alba per sporgere denuncia di scomparsa.

Ritrovata l'auto della donna scomparsa

Le ricerche di Paola Giombini sono subito iniziate e si sono concentrate nelle zone di campagna tra Morro D’Alba e San Marcello; in campo, come da protocollo, non solo gli uomini dell'Arma, ma anche la Protezione civile regionale, i vigili del fuoco e tanti volontari. Della 56enne, però, non c'è nessuna traccia. Tuttavia, nella giornata di ieri, la sua auto è stata ritrovata a Jesi nel parcheggio della stazione ferroviaria.

"Dove è andata Paola? Ha deciso di prendere un treno ed andarsene deliberatamente o le è successo qualcosa?". La mamma ed il fratello della donna non riescono a darsi pace. E tutta la comunità di San Marcello è in apprensione per le sue sorti.

Prima della scomparsa Paola era cambiata

Tutti, in paese, descrivono Paola come una donna dal carattere riservato, ma mite e dolce: amava la natura e, appena poteva, faceva lunghe passeggiate in montagna.

Molto legata alla madre, prima d'ora, non si era mai allontanata di casa senza dire nulla. Tuttavia, negli ultimi tempi, era cambiata: sembrava più taciturna. Forse qualcosa la preoccupava.

Il Comune di San Marcello, nelle scorse ore, ha deciso di lanciare un accorato appello, corredato da foto. "Chiunque avesse sue notizie - si legge nel post apparso sulla pagina istituzionale di Facebook e condiviso già centinaia e centinaia di volte - può contattare i Carabinieri di Morro d'Alba al numero 0731 63014". Tutti si augurano che questa vicenda si concluda con un ritrovamento e non finisca, come spesso accade nei casi di scomparsa, tra le pagine di Cronaca Nera.