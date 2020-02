Sono giorni di grande angoscia ed apprensione per i genitori di Charles Yume Nana. Il ragazzo, che compirà tra poco 17 anni, è scomparso venerdì 14 febbraio. Dopo la Scuola non è più rientrato a casa, ad Orsago (piccolo comune a cavallo tra le province di Treviso e Pordenone). L'ultima volta è stato visto in stazione, dove sarebbe salito su un treno per Venezia. Nella notte tra domenica e lunedì, invece, si è risolto un altro caso di Cronaca Nera che stava tenendo con il fiato sospeso a Treviso.

Giorgia Cagnon, l'altra giovane trevigiana scomparsa il giorno di San Valentino, è stata ritrovata in un parco nei pressi della stazione di Napoli.

La scomparsa di Charles

Charles Yume Nana, di origine camerunense, venerdì mattina è uscito per andare a scuola. Nonostante abbia più di 16 anni frequenta ancora la scuola media (è iscritto all'IC3 Brustolon a Parè di Conegliano), in quanto è arrivato in Italia, per ricongiungersi con i genitori che da qualche tempo vivono in Veneto, solo l'anno scorso.

Al termine delle lezioni ha raggiunto, con altri compagni di classe, la vicina stazione ferroviaria di Conegliano. Qui, però, anziché aspettare il treno per Udine che lo avrebbe riportato, in una decina di minuti, a casa, ad Orsago, Charles si è diretto al binario per Venezia facendo, di fatto, perdere le sue tracce.

La mamma di Charles è preoccupata

La madre di Charles Yume Nana, Kama Onana, 43 anni, non vedendolo rientrare nel pomeriggio si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia di scomparsa Gli uomini del comando di Cordignano, coadiuvati dai militari della compagnia di Vittorio Veneto hanno subito avviato le ricerche.

Il sedicenne, però, sembra svanito nel nulla. Il ragazzo, che non parla molto bene l'italiano, finora non era mai stato motivo di preoccupazione per i genitori. E, per questo, mamma Kama è particolarmente angosciata: teme che qualcosa di brutto possa accadere al giovane. Il ragazzo è senza soldi, documenti e cellulare; inoltre non ha ancora completa padronanza della lingua italiana e, per questo, potrebbe avere difficoltà anche a chiedere aiuto.

Diffuse foto e descrizione di Charles

Kama Onana ed il marito sono disperati ed hanno pregato i carabinieri di riportargli al più presto il loro Charles. In questi giorni, come da protocollo, una descrizione, corredata da foto, è stata diffusa. Charles Yume Nana è alto circa un metro e 70 centimetri ed ha una corporatura normale, piuttosto longilinea (pesa circa 60 kg). Il giorno della scomparsa indossava un paio di jeans, una giacca a vento blu e delle scarpe da ginnastica. Con sé ha anche lo zainetto nero che usa per la scuola.

Gli uomini dell'Arma hanno diramato le ricerche anche nelle principali stazioni ferroviarie e da venerdì pomeriggio stanno vagliando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e passando al setaccio i luoghi frequentati abitualmente dal sedicenne.

Gli inquirenti non escludono che Charles possa essere ospite di qualche conoscente. Tuttavia, tutte le ipotesi sono aperte.