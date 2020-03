Una donna di 81 anni di età è deceduta al pronto soccorso del presidio ospedaliero 'Santa Maria della Pietà' di Nola. Sulla salma è stato effettuato il tampone post-mortem per il test del virus Covid-2019, meglio noto e conosciuto con la denominazione di 'Coronavirus'. Gli esami hanno dato esito positivo, accertando che l'anziana paziente era affetta dal pericoloso e contagioso virus epidemico.

Attivati i protocolli di emergenza

Nelle ore immediatamente successive ai risultati del tampone, sono stati prontamente attivati tutti i protocolli di emergenza e scattate subito le misure di prevenzione per evitare un ulteriore diffondersi del contagio.

Sono state sospese tutte le attività mediche e sanitarie all'interno della struttura ospedaliera per consentire le procedure di sanificazione, disinfestazione e igienizzazione dei reparti e dei locali. Al momento, però, sembrerebbe che nessun operatore del personale medico-sanitario in servizio al 'Santa Maria della Pietà' abbia contratto il virus e che sia stata obbligato ad un periodo di quarantena ed isolamento, così come dichiarato in un comunicato stampa diffuso dalla direzione sanitaria generale dell'A.S.L.

(Azienda Sanitaria Locale) Napoli 3 Sud. Intanto, si sta cercando di ricostruire tutti i più recenti movimenti della vittima per capire quali luoghi abbia frequentato negli ultimi giorni e se abbia tenuto stretti contatti con delle persone, che - a loro volta - potrebbero aver contratto il virus. Al momento, come disposto dal primo cittadino del comune di Ottaviano, il sindaco Luca Capasso, due condomini del paese vesuviano sono stati messi in quarantena: si tratta del palazzo dove abitava la donna e di quello adiacente al suo.

Le altre vittime del virus

Da quanto si apprende, così come riportato dall'edizione odierna della versione online della testata giornalistica 'Il Mattino' di Napoli, la vittima è una donna originaria e residente ad Ottaviano, piccolo centro abitato della Città Metropolitana di Napoli, giunta al pronto soccorso del nosocomio bruniano nella mattinata di ieri, domenica 8 marzo, accusando malori dovuti ad un edema polmonare.

Purtroppo, l'anziana signora non ce l'ha fatta a superare la crisi ed è deceduta nella serata di ieri. Al momento, la 81enne è la terza persona deceduta nella regione Campania tra i pazienti risultati positivi al test del tampone del Covid-2019, dopo l'uomo di quarantasei anni con pregresse patologie, residente a Mondragone (in provincia di Caserta) e morto presso il presidio ospedaliero 'San Rocco' di Sessa Aurunca (Caserta), e la donna ultraottantenne di San Prisco (Caserta).