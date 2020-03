Nella serata di ieri, lunedì 9 marzo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la firma al decreto che trasforma tutta Italia in zona rossa. Questa scelta è dovuta all'esigenza di evitare gli assembramenti di persone e il radunarsi delle folle sia in spazi aperti che in spazi chiusi. Nonostante questo, però, le autorità hanno da subito rassicurato che si potrà andare a fare la spesa e che i rifornimenti ai vari punti vendita non cesseranno. Nonostante questo, però, in molte zone d'Italia decine di persone hanno letteralmente preso d'assalto i punti market, creando file chilometriche e di fatto andando a creare gli assembramenti che il Decreto voleva evitare.

Tra le tante persone in fila sono stati individuati anche alcuni giocatori del Napoli.

A Napoli in fila fuori dal market anche Callejon e Llorente

Nella serata di ieri molti utenti hanno pubblicato sui social le foto che testimoniano le decine di persone in coda fuori dai market di tutta Italia. Ma a Napoli, in fila a un market di Corso Europa, sono stati beccati anche gli attaccanti del Napoli Callejon e Llorente. Nelle lunghe code però vi era anche Jesy Sterling, moglie del portiere del Napoli Ospina.

La donna ha anche testimoniato la sua esperienza attraverso una storia sul suo profilo Instagram. Impossibile dire se i giocatori si trovavano al market perché presi dalla paura dopo le dichiarazioni del Premier oppure perché abituati ad andare a fare compere la notte (magari nel tentativo di non essere presi d'assalto dai tifosi). Ciò che però si può dire con certezza è che il fatto di essere rimasti in coda sia esattamente il comportamento opposto a quello che le autorità consigliano.

Gli approvvigionamenti non mancheranno e per questo occorre agire con razionalità, per esempio evitando di accalcarsi tutti fuori dai supermercati.

Molti utenti su Twitter contro i calciatori

E il comportamento dei calciatori non è piaciuto a moltissimi utenti Twitter, che proprio sul social hanno espresso tutto il loro disappunto. Un utente, ad esempio, ha scritto: "Callejon e Llorente, due milionari che decidono di mischiarsi alla gente senza alcuna protezione nel momento più sbagliato della storia.

Non so che dire". C'è chi poi è incredulo, come Gaetano che scrive: "Ma davvero due calciatori del Napoli, Callejon e Llorente, erano in fila tra la folla di "furbi" fuori dai supermercati ieri sera?". Il tutto accompagnato dagli hashtag molto emblematici #Iorestoacasa e #Iostoacasa. Al momento i due calciatori non hanno rilasciato alcuna comunicazione ufficiale sulla vicenda mentre sul profilo Instagram della moglie di Ospina è ancora presente la storia pubblicata la scorsa notte.