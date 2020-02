Si ritorna a parlare di Coronavirus, argomento ormai da qualche settimana al centro della cronaca nera. Il Covid-19, continua a diffondersi a macchia d’olio sia in Italia che all'Estero provocando un elevato numero di contagi e qualche decesso anche nel nostro paese.

Proprio questa mattina, è stata diffusa l’ennesima notizia allarmante da diverse fonti giornalistiche locali: un giovane calciatore di 22 anni, che attualmente fa parte della rosa della Pianese, una squadra di Serie C, questa notte è risultato positivo al Coronavirus.

Il calciatore in questione, sabato scorso mentre si trovava in un albergo di Alessandria in ritiro con la sua squadra aveva accusato alcuni sintomi influenzali. Dopo esser stato sottoposto al tampone e ai test di rito presso la sua abitazione, è risultato positivo al Coronavirus. Per precauzione, la squadra salterà gli allenamenti previsti per la giornata di oggi.

Il giovane 22enne, domenica scorsa data la febbre alta aveva deciso di non scendere in campo. Successivamente, precauzionalmente si era sottoposto ai test di rito che avrebbero confermato o smentito la presenza del Coronavirus nel suo corpo. Esattamente questa notte alle 3, i sanitari si sarebbero presentati presso la sua abitazione sita ad Abbadia San Salvatore per comunicargli l’esito del tampone, risultato purtroppo ed inaspettatamente positivo.

Il giovane, come da prassi è stato trasferito nell'immediato dai sanitari presso il Policlinico ‘Le Scote di Siena’ dove attualmente si trova in isolamento e in buone condizioni. La società calcistica, dopo aver appreso la notizia e data la gravità della situazione ha deciso di rinviare a data da destinarsi gli allenamenti previsti per la giornata di oggi.

Proprio nella mattinata di ieri, 26 febbraio, il 22enne è stato sottoposto al tampone a domicilio effettuato dai sanitari: essendo risultato il primo esito positivo, il giovane è stato trasportato presso il nosocomio cittadino in attesa della conferma dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il giovane calciatore attualmente è in buone condizioni di salute.

Secondo alcune fonti giornalistiche locali, gli stessi sintomi sarebbero stati accusati qualche giorno prima da un altro calciatore e compagno di squadra del 22enne.