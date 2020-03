L'emergenza coronavirus ha messo alla prova seriamente il nostro sistema sanitario nazionale. Le iniziative benefiche, specie raccolte fondi, sono state diverse, molte lanciate da VIP ed altre organizzate da persone comuni quindi meno sotto i riflettori. In questo solco va inserita la realizzazione di t-shirt in special edition ispirate ad un’opera dell’artista milanese Andrea Crespi, il cui ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile per l’acquisto di attrezzature ospedaliere.

#itwillbeok il motto scelto

L'iniziativa benefica è nata dalla collaborazione di Moaconcept e Haikure (aziende di moda e design) e si articola anche grazie all’opera “hearts on earth” concessa dall’artista milanese Andrea Crespi. I due brand Made in Italy hanno unito le forze per dare il proprio contributo al sistema sanitario e per mettere in condizione tutti di poterlo fare, comunicando i valori della solidarietà e proponendo un messaggio positivo per il nostro futuro: #itwillbeok.

Il progetto si ripropone di divenire un mezzo utile all'acquisto di strumentazione sanitaria oggi più che necessaria per foraggiare l'emergenza covid-19, ma vuole anche essere un modo per attivare la filiera produttiva italiana.

Produttori, commercianti, fornitori, professionisti saranno infatti aiutati a non fermare la loro attività grazie appunto alla vendita e realizzazione delle t-shirt.

Le due aziende italiane Moaconcept e Haikure hanno inoltre deciso, al di là del successo o meno elle loto magliette benefiche, di sostenere la propria iniziativa tramite l’acquisto di strumentazione sanitaria per un ammontare di 20mila Euro.

Le t-shirt #ITWILLBEOK, disponibili i versione bianca o nera, sono acquistabili online su www.moaconcept.com e presso i tanti rivenditori che hanno abbracciato l'iniziativa. Ogni maglietta costa 29 Euro dei quali 10 saranno devoluti alla Protezione Civile nazionale. Il prezzo di ogni capo consentirà a tutte le aziende coinvolte di recuperare il costo del proprio lavoro.

T-shirt per l'emergenza coronavirus

L'iniziativa nata dalla collaborazione di Andrea Crespi, artista milanese e due aziende nazionali, Moaconcept e Haikure, ha dunque dato vita a delle t-shirt smart e alla portata di tutti. Il messaggio è chiaro e positivo, #itwillbeok e può non solo permettere alla Protezione Civile di acquistare nuove attrezzature sanitarie ora indispensabili, ma aiuterà anche i produttori, professionisti rivenditori coinvolti nel progetto, anche non direttamente.

Nulla è lasciato al caso ed anche il concept delle stesse magliette vuole unire diversi simboli. In primis lo stivale, la sagoma dell'Italia realizzata da una serie infinita di emoticon a forma di cuore, le stesse che utilizziamo quotidianamente con chi vogliamo bene, come spiegato dallo stesso Andrea Crespi, l'artista milanese che ne ha curato il design.

Non manca poi il colore rosso, simbolo dell'emergenza di oggi, ma anche 'di speranza ed amore, lo stesso sentimento che vuole essere il motore per la rinascita del nostro paese' hanno affermato i due imprenditori padri del progetto, Matteo Tugliani, fondatore di Moaconcept e Federico Corneli, fondatore di Haikure.