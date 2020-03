In Italia è sempre più emergenza Coronavirus. L'ultimo bilancio ufficiale, fornito dalla Protezione Civile nella serata di ieri, mercoledì 4 marzo, parla di un numero di contagiati pari a poco più di 2.700 persone. In questa situazione emergenziale anche Google ha deciso di non stare a guardare e, tramite il suo servizio di distribuzione digitale denominato Play Store, ha deciso di fornire una serie di applicazioni utili per fronteggiare l'emergenza.

Play Store apre la sezione 'Coronavirus: proteggiti e informati'

La motivazione della scelta di Google viene esplicitata in apertura di sezione: "Le seguenti applicazioni possono aiutare chi si trova in una zona interessata dall'attuale emergenza per tenersi informati e stare al sicuro". Informazione e sicurezza, dunque, sono i motori che hanno portato (almeno ufficialmente) Google ad agire. Nella sezione vi sono quattro applicazioni scaricabili (tutte completamente gratuite) che ci vengono consigliate.

La prima si chiama 'Medical ID (ICE): Emergenza' e viene presentata dallo Store come un'applicazione che permette di creare un profilo medico: "L'applicazione permette di creare un profilo medico che include allergie, gruppo sanguigno, farmaci assunti e tutti i contatti medici. Tale profilo può essere accessibile anche dallo schermo bloccato, consentendo agli operatori di primo soccorso e al personale medico di accedere rapidamente a tutte le informazioni essenziali nel caso di emergenza".

Una seconda applicazione è invece 'Twitter' e la motivazione rilasciata dal Play Store è la seguente: "Tenetevi al corrente sull'emergenza coronavirus seguendo l'account ufficiale @MinisteroSalute per seguire le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale".

Le altre due applicazioni

La terza applicazione che viene consigliata è invece 'Google News' e Play Store ha motivato tale scelta con la sezione presente nell'app 'copertura completa': "Resta sempre aggiornato durante i periodi più critici.

Apri la sezione 'Copertura Completa' per avere il quadro completo di un argomento da diverse prospettive: articoli, notizie locali, cronologia e non solo". L'ultima applicazione si intitola 'Glympse: fai sapere dove sei' che viene presentata in questo modo: "Usa la funzione 'Gruppi Privati' di Glympse per condividere in tempo reale con i tuoi cari la vostra posizione reciproca. Le persone a cui invii la tua posizione non deve necessariamente registrarsi per poterla visualizzare". Quattro applicazioni, dunque, che potrebbero essere utili nell'eventualità in cui accada qualcosa a noi o a un nostro caro.